Very Imperdibile continua ancora fino a fine maggio

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha prorogato la disponibilità di numerose sue offerte mobile. Una di queste è l’offerta nota con il nome di Very Imperdibile 5,99 X2. Quest’ultima è rivolta tuttavia soltanto ad una particolare tipologia di utenti, ovvero da chi deciderà di attivare un nuovo numero Very Mobile. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 29 maggio 2025.

Very Imperdibile 5,99 X2, ancora disponibile la super promo fino a fine maggio

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di numerose offerte di Very Mobile, tra cui anche quella dell’offerta Very Imperdibile 5,99 X2. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione, assieme alle altre dell’operatore, rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 29 maggio 2025. L’offerta sarà però attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti che decideranno di acquistare una nuova sim e di attivare un nuovo numero telefonico.

Questa offerta è attivabile esclusivamente online in una sezione dedicata sul sito ufficiale dell’operatore. Come da tradizione di Very Mobile, anche questa promo è estremamente conveniente. Nello specifico, Very Imperdibile 5,99 X2 arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta continua poi ad essere interessante. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese anche sms illimitati e minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione avrà un costo per il rinnovo mensile pari a soli 5,99 euro. Per tutti i nuovi clienti che intendono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, ricordiamo che nei negozi autorizzati è disponibile all’attivazione l’offerta gemella denominata Very 5,99 Giga X2. Per chi invece non ha la necessità di navigare con connettività 5G, ricordiamo infine che è disponibile l’altra offerta gemella più conveniente denominata Very Esclusiva 4,99 X2.