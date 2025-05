GTA VI, il trailer è stato analizzato dai tecnici di Digital Foundry

Rockstar Games ha voluto chiarire un punto importante riguardante la grafica di GTA VI. Il secondo trailer contiene cutscene e sezioni di gameplay che mostrano la versatilità del motore grafico in differenti situazioni.

La software house ha affermato di aver registrato il tutto da una PlayStation 5, lasciando intendere che le immagini potrebbero rappresentare esattamente quello che gli utenti potranno ammirare giocando al titolo. Tuttavia, l’elevatissimo dettaglio grafico ha spinto gli analisti di Digital Foundry ad analizzare nel dettaglio il video e cercato maggiori risposte.

Il livello tecnico emerso da queste prime immagini sembra altissimo e il titolo si preannuncia come uno dei pochi in grado di sfruttare appieno la current-gen. Stando alle analisi effettuate, Rockstar Games ha pubblicato il trailer con una risoluzione di 4K a 30fps.

Digital Foundry ha espresso alcune perplessità sul trailer di GTA VI che mostra un livello tecnico elevatissimo che potrebbe limitare le prestazioni

Le immagini sono state registrare da una PlayStation 5 base e non la PS5 Pro, in grado di offrire prestazioni maggiori. A causa delle bande nere presenti, l’aspect ratio era di 20:9 con una risoluzione effettiva di 2560×1152 pixel, pari all’80% di un 1440p sull’asse verticale.

Ne consegue che, al fine di raggiungere il livello qualitativo mostrato, Rockstar Games potrebbe aver utilizzato uno spatial upscaler. In questo modo, l’immagine sarebbe stata upscalata e modificata a puntino per far sembrare che si tratti veramente di una registrazione proveniente da PS5.

Lo stesso discorso vale per le sorgenti di luce, che sono state adattate per offrire inquadrature pulite e in grado di esaltare i protagonisti. Passando alle texture dei materiali, non è possibile confermare che si tratti di scene di gameplay catturate in real time.

Basandoci su quanto poco visto, GTA VI sembra incredibilmente reale grazie all’illuminazione globale ray-traced (RTGI). Le scene nella soleggiata Vice City si alternano con le luci al neon che si accendono all’imbrunire, offrendo scorci meravigliosi della città.

Gli esperti di Digital Foundry ritengono che all’uscita, GTA VI potrà girare in 4K a 30 FPS ma non supporterà la modalità a 60 FPS. L’elevato dettaglio grafico richiederebbe una elevata potenza computazionale per poter gestire questa molte di effetti a 60 FPS.