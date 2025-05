Samsung: batterie certificate del Galaxy Z Flip 7 e Fold 7

Samsung sta preparando il lancio delle nuove versioni dei suoi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7. Recenti certificazioni delle batterie presso UL Solutions hanno fornito informazioni cruciali, rivelando un miglioramento significativo per il modello a conchiglia, Z Flip 7. La batteria di questo dispositivo ha sempre avuto qualche difficoltà in termini di capacità. Probabilmente potrebbero derivare dalle dimensioni compatte. Tuttavia, il nuovo modello sembra aver fatto dei progressi. La potenza complessiva raggiunge i 4.174 mAh. Poco di meno rispetto al modello Z Fold 7, in quanto c’è una differenza minima di mAh. A sorpresa, Samsung ha indicato che questa capacità sarà commercializzata come 4.300 mAh, un numero che sembra superiore alla capacità effettiva.

Si prevede un futuro incerto per la durata della batteria nei pieghevoli Samsung

Nonostante queste buone notizie per Z Flip 7, i fan di Z Fold 7 potrebbero rimanere delusi. Le batterie del modello a libro, infatti, non sembrano aver ricevuto l’upgrade sperato. Le celle da 2.126 mAh e 2.146mAh sono esattamente le stesse del precedente ZFold 6. Sebbene Samsung comunichi una capacità di 4.200 mAh, non c’è stato un significativo miglioramento. A differenza di quanto ci si aspettava con l’adozione di tecnologie più avanzate. Come le unità Si-C, che stanno prendendo sempre più popolarità nel mercato.

È indubbio che il Galaxy Z Flip 7 offre un piccolo miglioramento nella capacità della batteria rispetto alla generazione precedente. Però non sono ancora chiari gli effetti complessivi sulle performance energetiche. Alcuni voci dicono che il modello di quest’anno potrebbe essere equipaggiato con il nuovo Exynos 2500. Al posto del tradizionale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, la serie Exynos ha avuto negli ultimi anni alcuni problemi. Questi si riferiscono ai termini di efficienza termica ed energetica rispetto ai rivali Qualcomm.

Questo potrebbe portare a un’esperienza di utilizzo non ottimale. Se i consumi non vengono gestiti correttamente. Il passo in avanti in termini di capacità della batteria potrebbe quindi non essere sufficiente a garantire miglioramenti significativi nelle prestazioni, senza una gestione più efficiente dell’energia.