Lenovo Tab M11 a prezzo speciale: Amazon lo sconta del 28%

Il Lenovo Tab M11 oggi può essere acquistato usufruendo di uno speciale sconto messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon. Un’occasione unica, dunque, per sostituire il vostro vecchio tablet con una soluzione che si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche del tutto interessanti.

Oltre ad avere un design ultrasottile di soli 7,55 mm dispone di un peso di appena 465 g. Due caratteristiche che lo rendono estremamente pratico e versatile. Inoltre, non manca una robusta struttura in alluminio che unisce leggerezza e resistenza per il massimo dell’esperienza d’uso.

Lenovo Tab M11 in offerta su Amazon

Questo tablet Lenovo non si contraddistingue solamente grazie a un design studiato nei minimi dettagli per offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Non a caso, infatti, dispone di un display con risoluzione FullHD+ IPS da 11″ che consente di accedere ai vostri contenuti preferiti con un’esperienza visiva ottimale.

Nessun problema di archiviazione dei contenuti dato che questo Lenovo Tab M11 che offre uno spazio archiviazione incredibile pari a 128GB. GB che possono essere tranquillamente estesi fino a 1 TB tramite MicroSD Card.

Prestazioni al top grazie alla presenza della potente CPU octa-core MediaTek Helio G88, ma non solo. L’utente può utilizzare per lunghe sessioni di lavoro questo tablet grazie a una batteria che è in grado di offrire un’autonomia adeguata per l’intera giornata senza rallentamenti. Al fine di offrire anche il massimo della sicurezza, l’azienda ha anche deciso di implementare il supporto exFAT grazie al quale i documenti archiviati sono al sicuro e sempre a portata di mano.

Grazie alla promozione attualmente messa a disposizione da Amazon è possibile acquistare questo tablet Lenovo M11 a un prezzo davvero speciale. Lo sconto del 28% sul prezzo di listino di 249 euro fa scendere il prezzo a soli 179 euro.