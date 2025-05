Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, Samsung avvia la produzione di massa

La prossima generazione di smartphone pieghevoli realizzata da Samsung è sempre più vicina. Le serie Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 potrebbero arrivare sul mercato prima del solito, stando a quanto indicano le nuove indiscrezioni trapelate in rete.

L’azienda coreana, secondo il leaker PandaFlashPro, avrebbe già iniziato la produzione di massa dei due smartphone foldable e dei relativi accessori. L’avvio della fase di produzione e assemblaggio nei primi giorni di maggio lascia intendere che Samsung potrebbe presentare i device già all’inizio di luglio.

La supply chain dedicata ai due modelli è già in piedi e Samsung Display si sta attrezzando per la realizzazione dei pannelli pieghevoli. La divisione interna del gigante tecnologico sta producendo i display OLED per entrambi i dispositivi foldable.

Il lancio dei Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 potrebbe avvenire in anticipo rispetto al prossimo anno e non saranno gli unici foldable di Samsung

Tuttavia, alcune fonti vicine all’azienda indicano che gli obiettivi di produzione siano più bassi rispetto all’anno precedente. Questo dato lascia presuppore che la domanda per Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 sia più contenuta che in passato.

I dati non ufficiali indicano una produzione di circa 3 milioni di unità per il Galaxy Z Flip 7 e circa 2 milioni di unità per il Galaxy Z Fold 7. Considerando come attendibili queste cifre, la contrazione della produzione totale si attesta intorno al 40% rispetto alla precedente generazione.

Il motivo di tale scelta potrebbe essere legato ad una contrazione del mercato degli smartphone foldable anche per via delle numerose alternative offerte dai vari produttori. Al fine di dimostrare la propria forza ai consumatori, l’azienda coreana sta lavorando anche al debutto di un dispositivo tri-fold che sarà dotato di tre display che si potranno piegare in due punti.

Sebbene questo device rappresenterà un esercizio di stile, è prevista la commercializzazione di circa 200 mila unità. La particolare conformazione tecnica e l’elevato prezzo di lancio lo renderanno, quasi sicuramente, un prodotto di nicchia.