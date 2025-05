Huawei Watch 5, arrivano svariate notizie

Arrivano ulteriori notizie dal mondo della tecnologia, soprattutto riguardanti dispostivi all’avanguardia che dovrebbero ancora uscire. Stiamo parlando del nuovo Huawei Watch 5.

Il nuovo dispositivo deve ancora fare il suo debutto, ma ci fornisce già alcuni dettagli molto importanti.

Huawei Watch 5, arrivano novità?

A quanto pare Huawei Watch 5 risulta essere attualmente in lavorazione, il quale non stravolgerà di molto il design già osservato in precedenza con la scorsa generazione. Il dispositivo sembrerebbe avere un display rotondo, con la cassa che si potrà fondere con linee armoniose con il cinturino, che sarà disponibile in diversi materiali.

Tenendo conto di quanto comunicato da diverse fonti, Huawei Watch 5 sarà disponibile in due taglie: 42 e 46 mm. Esso avrà una corona rotante sul lato destro, con due pulsanti a filo cassa. A quanto sembra sarà presente anche un pulsante per un’altra azione ma non si sa ancora bene cosa.

Sul retro del nuovo Huawei Watch 5 c’è il famosissimo sensore cardio ottico, e osservando anche le diverse watchface si possono confermare la maggior parte delle diverse funzionalità che si possono attendere con un dispositivo del genere. Come ad esempio il tracking del battito cardiaco, il monitoraggio della SpO2, il contapassi, il tracking calorie bruciate e molto altro ancora.

Attualmente il tutto rimane un mistero. Soprattutto sul resto delle specifiche tecniche di Huawei Watch 5, ma su questo discorso è opportuno riportare anche due dettagli. Il primo è che una variante è stata certificata verso l’NBTC con codice modello RTS-ALOO, dalla quale poi successivamente è spuntata la conferma relativa alla connettività LTE. La seconda invece riguarda i prezzi adottati per l’Europa. Stiamo parlando di 499, 549 e 649 euro, ma ancora non si sa bene a cosa possano corrispondere. Normalmente è semplice comprendere che sicuramente dipenderà dalle dimensioni della cassa, connettività e materiale del cinturino. Adesso non ci resta che aspettare per avere ulteriori importanti informazioni.