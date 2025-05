Galaxy S25 Edge: il nuovo flagship ultrasottile di Samsung

Il Galaxy S25 Edge si presenta come un’alternativa audace nel segmento premium, puntando su un profilo ultrasottile mai visto prima. L’evento di presentazione online è fissato per il 13 maggio 2025 e anticipa un device dal look raffinato. Grazie a un’unità plastica comparsa in rete, però, è già possibile conoscere in linee generali le dimensioni del dispositivo.

Samsung unisce Design e Prestazioni nel nuovo Galaxy S25 Edge

Nonostante lo spessore contenuto, Samsung ha inserito un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate a 120 Hz. La cornice in titanio e la finitura Titanium Icy Blue conferiscono un aspetto premium. I render pubblicati da Evan Blass confermano dimensioni tra 5,8 mm e 6,4 mm, bordi minimali e un ottimo modulo fotografico posteriore.

Per quanto riguarda il modulo fotografico, la fotocamera principale da 200 MP si affianca a un sensore ultragrandangolare da 12 MP, mentre frontalmente è presente una selfie cam da 12 MP. Il teleobiettivo è stato sacrificato per ridurre lo spessore. Ovviamente non mancano le funzioni di intelligenza artificiale, come Photo Assist, proprio per migliorare scatti e video tramite un’esperienza utente evoluta.

Ad alimentare il nuovo modello di punta ci sarà lo Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e opzioni di memoria d’archiviazione fino a 512 GB. La batteria è da 3900 mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W. Ovviamente, Samsung ha dovuto effettuare dei compromessi, specialmente in relazione alla batteria, per mantenere sottile il corpo del dispositivo. Le prestazioni garantiscono comunque fluidità e reattività, pur rinunciando in parte all’autonomia.

Il lancio sarà scaglionato, partendo in Corea del Sud il 23 maggio 2025 e, successivamente, negli Stati Uniti dal 30 maggio 2025. Il prezzo dovrebbe oscillare tra i 1200€ e i 1400€, posizionando il dispositivo al disotto dell’S25 Ultra. Tuttavia, in Italia la data non è ancora confermata. Infatti, Samsung renderà inizialmente disponibili solamente 40000 unità per testare l’interesse del mercato prima di un’espansione globale.