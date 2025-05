Porsche rievoca il mito della 917: le radici del futuro

La storia non è mai un punto d’arrivo, ma una base di partenza. Ne è prova concreta l’iniziativa di Porsche che, a cinquant’anni dalla trasformazione della 917 in versione stradale, decide di riportare in vita quell’icona. Lo fa senza nostalgia, ma con una visione precisa, ovvero unire passato e innovazione. I primi indizi arrivano dai profili social della casa di Zuffenhausen, dove teaser enigmatici e forme aggressive rievocano la memoria della 917, regina degli anni Settanta. Quelle immagini, però, non rappresentano solo un omaggio. Al contrario sono l’inizio di qualcosa di più grande. Ossia una nuova hypercar ispirata a quella leggendaria, adattata all’uso stradale, ma animata dallo stesso spirito da corsa.

Le Mans 2025: il palcoscenico ideale per il ritorno leggendario della Porsche

Nel 1974, la prima e unica Porsche 917 omologata per la strada venne realizzata su richiesta dell’imprenditore italiano Gregorio Rossi di Montelera. Quel telaio da pista, il numero 917-030, fu modificato con dettagli particolari come indicatori laterali, clacson, ruota di scorta. L’interno, rifinito con pelle Hermès, offriva comfort senza oscurare la natura da gara. Oggi Porsche torna su quei passi, con lo stesso spirito e desiderio che permisero di creare una 917 da strada. Una dichiarazione che alimenta le ipotesi più audaci, come quella di un modello destinato a rivaleggiare con hypercar come la Valkyrie o la Red Bull RB17. Oppure, più riservatamente, un esemplare unico pensato per un collezionista.

Non serve una conferma ufficiale per intuire dove e quando avverrà il grande debutto. Tutto fa pensare che la nuova hypercar Porsche verrà svelata a giugno 2025, durante la 24 Ore di Le Mans. La celebre corsa francese rappresenta infatti il terreno perfetto per celebrare una vettura che trae ispirazione dal mondo endurance. In quella stessa competizione la 917 ha scritto pagine leggendarie. Porsche punta ora a rinnovare quel legame, offrendo una nuova visione di prestazioni e design.

L’auto non sarà solo una dimostrazione di stile o un’operazione commerciale. Sarà la conferma di un DNA che non ha mai smesso di pulsare. La fusione tra esperienza in pista e adattamento stradale, già provata con successo in passato, diventa oggi una dichiarazione ufficiale. Non un ritorno al passato, ma un’ evoluzione. Insomma, per un ristretto gruppo di fortunati, il sogno di guidare una corsa omologata diventa realtà.