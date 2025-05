Medicina, scoperta una malattia grazie all’intelligenza artificiale

Recentemente l’ intelligenza artificiale ha dato dimostrazione delle sue capacità dal punto di vista della medicina per aver diagnosticato una paziente da una malattia molto rara. Infatti una signora di quarant’ anni di nome Lauren Bannon aveva accusato da un po’ di tempo dei dolori alle dita e i dottori gli hanno dato da prendere una medicina per curarsi. Successivamente sono nati dei problemi a livello dello stomaco, per cui i medici hanno attribuito questo fenomeno ad un reflusso acido. La donna però non era soddisfatta della valutazione ed ha chiesto a ChatGPT le possibili causa a questo problema.

Tra le risposte dell’ AI c’ era la possibilità di una tiroidite di Hashimoto ed ha consigliato al suo medico di controllare i livelli di anticorpi anti-tireoperossidasi. Dopo fatti questi accertamenti i risultati sono stati che l’ AI aveva ragione e la paziente si è sottoposta ad un’ ecografia tiroidea che ha rivelato la presenza di due piccoli noduli nel collo. Dopo l’ operazione, Lauren ha dichiarato che è stata proprio l’ AI ad averle salvato la vita. Questa storia fa riflettere molto sulle capacità dell’ intelligenza artificiale in campo medico.

Medicina, l’ intelligenza artificiale in campo medico

Anche se possiamo dedurre che il merito spetta all’ AI per aver salvato questa persona, dall’ altra però non è sempre utile fidarsi dell’ AI specialmente in questo settore. Infatti prima di arrivare a conclusioni affrettate è meglio consultare i medici in modo da verificare la certezza delle teorie avanzate. L’ AI usata con un certo riguardo può rilevarsi molto utile in certe situazioni, non bisogna però prendere per vero tutte le sue risposte. Infatti in questo senso l’ intelligenza artificiale non può sostituire il ruolo del professionista sanitario. Per questo motivo la priorità di diagnosticare una certa malattia spetterà solo ed esclusivamente ai medici qualificati.

Quindi possiamo vedere da questo avvenimento che certe volte è utile consultare l’ AI per dei consigli, ma quest’ ultima non deve oltrepassare il ruolo svolto dai medici.