Galaxy Watch: One UI 7 non arriverà mai?

Sembra che Samsung abbia deciso di semplificare la propria strategia. In particolare, riguardo gli aggiornamenti software per i suoi smartwatch. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, sui Galaxy Watch non ci sarà una versione One UI 7 destinata agli orologi intelligenti. La prossima major release sarà direttamente la One UI 8. La notizia, emersa grazie all’analisi approfondita del codice, conferma l’intenzione di Samsung di uniformare la numerazione delle interfacce tra dispositivi mobili e wearable.

Samsung ha deciso di saltare One UI 7 per i suoi Galaxy Watch

Con l’introduzione di One UI 6 alla fine del 2024 per i Galaxy Watch compatibili, Samsung aveva iniziato un percorso di convergenza. Eppure, dal lancio della One UI 7 sui nuovi smartphone Galaxy S25, la divergenza era tornata a farsi sentire. Proprio per evitare ulteriori disallineamenti, il colosso sudcoreano sembra intenzionato a saltare direttamente alla One UI 8 per i propri smartwatch. Evitando del tutto le versioni 6.5 e 7.

Il nuovo aggiornamento dovrebbe debuttare nel corso dell’estate 2025. Insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Quest’ultimi saranno i primi dispositivi mobili ad adottare Android 16. A quanto pare, la presentazione dei Galaxy Watch 8 sarà parte dello stesso evento. Ciò porterà con sé alcune novità rilevanti, come il ritorno della versione Classic e un importante rinnovamento del design.

Proprio per accompagnare tale rilancio hardware con un’identità software coerente e aggiornata, Samsung avrebbe deciso che è più opportuno far esordire i nuovi orologi con la One UI 8. Introdurre una versione precedente come la One UI 7 sui Galaxy Watch 8 avrebbe solo creato confusione nel pubblico e nei media. Soprattutto considerando che sugli smartphone quella versione è già realtà da mesi.

La scelta di Samsung è strategica e punta a rafforzare l’integrazione tra dispositivi della stessa famiglia. Migliorando chiarezza e coerenza nella comunicazione dei prodotti. Anche se il salto numerico può sembrare inconsueto, ha una logica precisa che guarda al futuro dell’ecosistema Galaxy.