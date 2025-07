Galaxy S23, dopo One UI 7 le lamentele sono in aumento

Dopo una lunga attesa e vari rinvii, One UI 7 è finalmente arrivata anche sui Samsung Galaxy S23 italiani alla fine di aprile. L’aggiornamento, basato su Android 15, avrebbe dovuto migliorare stabilità e prestazioni, ma per molti utenti si è rivelato fonte di frustrazione, soprattutto sul fronte fotografico. Dai forum ufficiali di Samsung a Reddit, crescono le segnalazioni: scatti sbiaditi, immagini sfocate e anteprime rallentate sono i problemi più frequenti.

Sul Galaxy S23 i problemi rimangono irrisolti e c’è il silenzio da parte di Samsung

In particolare, viene evidenziato un ritardo di 2-3 secondi nel mostrare l’anteprima dopo lo scatto o nel passaggio da una lente all’altra. Una difficoltà che colpisce anche modelli più recenti come il Galaxy S23 FE, segno che il bug potrebbe interessare l’intera serie. La qualità visiva, un tempo fiore all’occhiello della gamma Galaxy, sembra in alcuni casi calata drasticamente dopo l’aggiornamento, con colori piatti e un’elaborazione software meno efficace.

A peggiorare la situazione è il fatto che Samsung non ha ancora commentato ufficialmente. Nessuna nota, nessuna patch correttiva all’orizzonte. In mezzo a testimonianze contrastanti – con alcuni utenti che riferiscono invece buone prestazioni – il problema non appare uniforme, ma sufficientemente diffuso da far parlare di un effetto collaterale dell’ultimo aggiornamento.

Intanto, lo sviluppo software va avanti e One UI 8, basata su Android 16, è già presente sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Il suo arrivo sulla serie Galaxy S23 potrebbe rappresentare la vera soluzione, ma non è detto che avvenga a breve. Gli utenti, intanto, restano in attesa di un intervento risolutivo, tra test, compromessi e incertezza.

Una situazione spiacevole per una gamma che, fin dal lancio, aveva fatto della qualità fotografica uno dei suoi punti di forza. Senza un fix mirato o un intervento pubblico da parte di Samsung, il malcontento rischia di crescere, mettendo in dubbio la fiducia anche degli utenti più affezionati.