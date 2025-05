OnePlus Nord 4 ha un PREZZO FOLLE su Amazon: sconto di 200 euro

OnePlus Nord 4 è uno smartphone che abbraccia nettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, con la capacità di mettere a disposizione del consumatore prestazioni più che discrete, il tutto mantenendo dimensioni che comunque rientrano perfettamente negli standard cui siamo solitamente abituati, nello specifico 199,5 grammi di peso, ed anche 162,6 x 75 x 8 millimetri di spessore.

Lo smartphone integra un display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione di 1240 x 2772 pixel, un Fluid AMOLED di ottima qualità che può raggiungere un refresh rate a 120Hz, con oltre 16 milioni di colori ed anche 451 ppi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, che offre discrete prestazioni generali, con GPU Adreno 732, ed una configurazione che viene completata dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

OnePlus Nord 4, lo sconto è da pazzi su Amazon

La promozione disponibile su Amazon abbassa di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di un prodotto che comunque risulta essere più che valido, in confronto alla fascia di prezzo di appartenenza. Il suo listino sarebbe di 599 euro, mentre oggi può essere vostro con un risparmio di 200 euro, in modo tale da poter abbassare il livello a soli 399 euro. Lo potete ordinare collegandovi subito qui.

I suoi punti di forza sono molteplici, e spaziano anche attraverso un paio di sensori fotografici posti direttamente nella parte posteriore, dove possiamo trovare una fotocamera principale da 50 megapixel, seguita da una ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Anteriormente è presente un sensore da 16 megapixel con apertura F2.4, che permette comunque di registrare video anche in 4K a 60fps, ed un supporto generalmente positivo in termini di connettività wireless (ma non solo).