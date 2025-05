L’estate segna il debutto del Samsung Galaxy Watch Ultra 2

L’estate è vicina e quindi anche il tanto atteso evento in casa Samsung. Stiamo parlando del Galaxy Unpacked. Quest’anno debutteranno sicuramente i nuovi smartphone pieghevoli, i Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Ma potrebbe esserci l’esordio anche del Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Secondo alcune voci che circolano sul web, la presentazione del dispositivo potrebbe coincidere con l’evento estivo previsto a luglio a New York. La notizia si apprende grazie al sito greco Techmaniacs. Questo ipotizza che il Watch Ultra 2 completerà l’offerta di wearable accanto ai nuovi foldable. Ma ovviamente non si escludono sorprese.

Rivoluzione interna per il Galaxy Watch Ultra 2: cosa possiamo aspettarci da Samsung

Le prime indiscrezioni tuttavia, indicano che il Galaxy Watch Ultra 2 non porterà con sé cambiamenti radicali. Soprattutto dal punto di vista estetico e del prezzo. Il design dovrebbe rimanere simile a quello precedente. Quindi con la classica forma squircle, un mix tra quadrato e cerchio. Allo stesso modo, il prezzo di lancio potrebbe restare uguale rispetto a quello del modello attuale. Sarebbe quindi attorno ai 649,99 dollari (659 euro in Italia). Una strategia che si presenta come una mossa astuta per mantenere una posizione competitiva, considerando il prezzo superiore dell’Apple Watch Ultra 2.

Anche se la parte estetica sembra destinata a non cambiare, è probabile che Samsung introduca miglioramenti tecnici sotto la scocca. Si parla di un aumento della memoria interna, una caratteristica che piacerà a chi desidera caricare direttamente sullo smartwatch musica o applicazioni. Inoltre, le voci parlano di una nuova interfaccia utente che potrebbe avvicinarsi a One UI 7, recentemente rilasciata per gli smartphone Samsung. Questo potrebbe garantire un’esperienza d’uso più fluida e una maggiore integrazione con l’ecosistema Galaxy.

Nonostante le informazioni in circolazione, va preso con cautela il leak proveniente da fonti non ancora verificate. Si spera, ma senza conferme, che Samsung possa inserire novità anche nel design, come una ghiera rotante fisica o una corona girevole, caratteristiche che molti apprezzano sugli smartwatch Android. Attualmente, queste rimangono solo ipotesi.

In parallelo, sono emerse notizie più concrete su altri modelli della stessa linea di smartwatch. Il Galaxy Watch 8 e il Galaxy Watch 8 Classic sono stati recentemente certificati dal Bluetooth SIG, un passaggio che anticipa di solito il lancio ufficiale del prodotto. Se il Galaxy Watch Ultra 2 dovesse essere davvero presentato a luglio, è probabile che altre informazioni più dettagliate emergeranno nelle prossime settimane, confermando o smentendo le attuali indiscrezioni.