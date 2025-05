Leapmotor conquista l’Italia: la T03 domina ad aprile

Ad aprile, Leapmotor T03 ha stupito il mercato italiano. Con 224 immatricolazioni, è diventata la city car elettrica più venduta, conquistando il 26,4% del segmento. Un risultato che nessuno si aspettava in così poco tempo. Nata per le città, la compatta elettrica cinese ha stregato soprattutto i clienti privati. Nessuna elettrica ha venduto di più nel canale retail. Secondo i dati UNRAE, la T03 si è posizionata al quarto posto nel segmento A, superata solo da FIAT Panda, Hyundai i10 e KIA Picanto. Nei primi quattro mesi dell’anno ha totalizzato 749 immatricolazioni, confermandosi quinta assoluta, davanti a modelli ben più noti. Il piccolo veicolo elettrico Leapmotor costa 18.900 euro ed è pronto a cambiare le abitudini di mobilità urbana. Come ha fatto una city car a battere la concorrenza in casa loro?

Leapmotor cresce: risultati che parlano chiaro

Il trionfo della T03 ha acceso i riflettori sull’intero marchio. Leapmotor ha raggiunto il 4,7% di quota nel mercato BEV, salendo dell’76% rispetto a marzo. Per la prima volta è entrata nella Top Ten delle vendite full electric, conquistando l’ottavo posto assoluto. Una crescita sostenuta da una rete Stellantis capillare, con oltre 100 concessionari in Italia. Una sinergia che ha accelerato la diffusione del brand cinese sul territorio. Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, ha evidenziato la forza della proposta: tecnologia accessibile, qualità percepita e una distribuzione solida. La Leapmotor T03 diventa così simbolo di un cambiamento che ha già preso forma.

Nel frattempo, anche Leapmotor C10 conquista spazio. Il SUV elettrico ha chiuso aprile al quarto posto nel segmento D BEV, un settore affollato e competitivo. Il modello parte da 37.400 euro e ora si prepara ad accogliere una variante destinata a fare rumore. A maggio arriva infatti in concessionaria la C10 REEV, dotata di tecnologia Range-Extended Electric Vehicle. L’autonomia combinata arriva fino a 970 km, un valore che amplia l’orizzonte dell’elettrico. Come restare indifferenti davanti a queste cifre? Leapmotor continua a scrivere la sua storia in Italia. Silenziosa, elettrica, eppure impossibile da ignorare.