Harman si prende Denon e B&W: Samsung alza il volume

Samsung ha appena fatto un altro passo (anzi, un salto) nel mondo dell’audio di fascia alta. La sua controllata Harman — già famosa per marchi come JBL e AKG — ha firmato un accordo per acquistare l’intera divisione audio di Masimo. Tradotto? Un bel pacchetto di brand storici come Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio e altri nomi che fanno brillare gli occhi agli audiofili. Il tutto per una cifra che si aggira attorno ai 350 milioni di dollari.

Samsung espande l’ecosistema smart con l’hi-fi di lusso

Se ti stai chiedendo cosa c’entri Samsung con Denon o Bowers & Wilkins, la risposta è semplice: qualità. O meglio, percezione di qualità. Da anni il gigante sudcoreano cerca di rafforzare la sua immagine premium, non solo nei TV e negli smartphone, ma anche nel suono. E con questa mossa sembra voler alzare ulteriormente l’asticella, magari per portare tecnologie audio da sogno direttamente nei nostri salotti — o nelle nostre tasche.

Prendiamo Bowers & Wilkins, per esempio: un nome che, nel mondo hi-fi, pesa quanto una Ferrari tra le auto. I suoi diffusori Nautilus (sì, quelli a forma di conchiglia) costano più di 100.000 dollari e sono tra i più ambiti al mondo. Anche Denon e Marantz non sono da meno, con una storia lunghissima fatta di amplificatori, ricevitori e sistemi home theater di livello altissimo.

Ma perché Samsung dovrebbe investire in tutto questo? Perché oggi l’audio non è più solo una questione di suono, ma di ecosistemi. Smart speaker, TV connessi, soundbar intelligenti, cuffie wireless che parlano con l’AI: tutto deve funzionare insieme. E Harman, con questi nuovi brand nel cassetto, potrà spingere ancora di più sull’integrazione con l’universo SmartThings.

Ovviamente, non è tutto oro. Alcuni fan storici potrebbero storcere il naso. Ogni volta che un grande marchio viene inglobato da una multinazionale, il rischio di “snaturamento” è dietro l’angolo. Ma per ora, la partita è tutta da giocare. E Samsung sembra pronta a mettere il volume al massimo.