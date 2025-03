Leapmotor C10 REEV: fine dell’ansia da autonomia con il range extender

L’elettrico ha ancora troppi limiti per chi percorre lunghe distanze? Leapmotor crede di aver trovato la soluzione ideale. Il suo nuovo C10 REEV, versione range extender del SUV elettrico già apprezzato in Italia, promette di eliminare l’ansia da autonomia. Come? Con una batteria più piccola e un motore a benzina che non serve per la trazione ma solo per alimentare il sistema elettrico. Con un pieno di energia e benzina, si arriva a un’autonomia quasi impensabile: fino a 970 km. Non è qualcosa di davvero innovativo?

Le dimensioni del modello Leapmotor rimangono le stesse della versione 100% elettrica. Si hanno dunque 4.739 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.680 mm di altezza. Il bagagliaio? Può arrivare a 835 litri abbattendo i sedili posteriori. La potenza non è stata sacrificata: 158 kW (215 CV) e 320 Nm di coppia. Ma ciò che sorprende è la capacità di ottimizzare i consumi grazie all’efficiente sistema range extender, che rende il SUV Leapmotor fluido e silenzioso.

Tecnologia e prestazioni grandiose per il suv Leapmotor elettrico

Leapmotor assicura che il nuovo C10 REEV punta anche su un’ottima gestione del rumore e delle vibrazioni. Dettagli come i pistoni rivestiti in carbonio e l’ottimizzazione dei cuscinetti garantiscono un’esperienza di guida confortevole. È proprio qui che il SUV segna un passo avanti rispetto alla concorrenza. Chi avrebbe mai immaginato che un SUV potesse offrire tanta autonomia senza rinunciare alla qualità della guida?

Le modalità di guida selezionabili permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse esigenze. La priorità al consumo o alle prestazioni, senza mai perdere di vista l’autonomia, fanno di questo SUV un modello estremamente versatile. Il prezzo dell’auto Leapmotor per il mercato italiano parte da 37.400 euro, ma con un’offerta di lancio si può avere a partire da 199 euro al mese con anticipo. Una proposta che potrebbe far riflettere chi cerca una valida alternativa all’elettrico puro, senza compromettere la tranquillità nei viaggi lunghi.