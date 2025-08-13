Leapmotor invia 2.500 auto in Europa: a bordo anche il nuovo SUV elettrico B10

Leapmotor consolida la sua presenza nel mercato europeo con un nuovo importante passo. Il marchio cinese, parte del gruppo Stellantis, ha infatti annunciato la partenza della nave Grande Tianjin, appartenente al Gruppo Grimaldi, che trasporterà oltre 2.500 veicoli verso il Vecchio Continente. Tra questi ci sarà anche il nuovo SUV elettrico LeapmotorB10, modello di punta per il debutto autunnale.

Leapmotor: vendite in crescita e nuovi modelli ad alte prestazioni

La collaborazione tra Stellantis e il GruppoGrimaldi, rafforzata da questa spedizione, fa parte di una strategia di lungo periodo per aumentare la diffusione dei veicoli elettrici del brand in Europa. Il B10, basato sulla piattaforma LEAP3.5, sarà disponibile con due pacchi batteria, capaci di offrire autonomie WLTP fino a 361 e 434Km. Il loro arrivo nelle concessionarie è previsto per settembre, anticipando di un mese la presentazione della versione a trazione integrale del SUV C10.

I numeri confermano il momento favorevole per Leapmotor. Infatti tra gennaio e luglio 2025, le vendite globali, tra mercato interno ed esportazioni, hanno raggiunto 271.793 unità, segnando un aumento del 149% rispetto allo stesso periodo del 2024. In Europa, la serie attuale comprende già la city car elettrica T03, il SUV-C10 elettrico e la versione range extender dello stesso modello.

A ottobre sarà il turno del Leapmotor C10 AWD, progettato per le alte prestazioni grazie a un’architettura a 800volt che consente ricariche ultraveloci e a due motori elettrici per una potenza complessiva di 585CV. Queste caratteristiche permetteranno un’accelerazione da 0 a 100km/h in appena quattro secondi, posizionando il modello nella fascia premium delle elettriche sportive. Stellantis crede nel potenziale di Leapmotor, puntando su un’offerta caratterizzata da un buon equilibrio tra dotazioni, prestazioni e prezzo competitivo. L’arrivo del B10 e del C10 AWD potrebbe rafforzare ulteriormente la presenza del marchio in un mercato europeo sempre più attento alle alternative elettriche e alle prestazioni di ricarica rapida.