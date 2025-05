Alpine A390: sportiva, potente e del tutto elettrica

Tutto pronto per il grande debutto della Alpine A390, previsto il 27 maggio a Dieppe. Un evento carico di significato, non solo per l’arrivo della nuova sport fastback elettrica, ma anche per i festeggiamenti del 70° anniversario del marchio francese. Il design definitivo prende forma dall’85% del prototipo A390_β, svelato al Salone di Parigi 2024. Linee tese, proporzioni aggressive e una firma luminosa che richiama la visionaria concept Alpenglow. Lo spirito della Hypercar A424 del WEC pulsa tra le curve del cofano, pronto a trasformarsi in performance pura. Non un’auto qualsiasi, ma una creazione che raffigura la pura passione per questo mondo.

Da corsa, con pelle e in carbonio, la Alpine è lusso

L’abitacolo dell’Alpine A390 esprime l’essenza del motto “Racing car in a suit”. L’eleganza si fonde con la tecnica grazie alla presenza di carbonio, pelle e alluminio. Cinque posti avvolti da materiali pregiati e uno spazio digitale animato dal nuovo sistema Alpine Telemetrics, progettato per offrire grafiche esclusive. Le orecchie godono dell’audio cristallino garantito dai 13 altoparlanti Devialet, pensati e costruiti in Francia. Ogni comando trasmette precisione. Il volante del modello Alpine, ispirato alla Formula 1, ospita tre tasti fondamentali: OV per il sorpasso, RCH per la ricarica, DRIVE per le modalità di guida. Basta un tocco per sentirsi al centro di una qualifica.

Sotto la carrozzeria lunga 4,61 metri, larga 1,88 e alta 1,53, si nasconde l’energia di tre motori elettrici. Nessun compromesso tra controllo e potenza grazie all’Alpine Torque Vectoring. La modalità Track promette il massimo, pensata per tirare fuori ogni cavallo in pista. Le cinque modalità di guida rendono la A390 gestibile su ogni terreno. Come restare indifferenti? I possessori del Pass Alpine A390 Première avranno un accesso anticipato di due settimane all’acquisto e riceveranno in esclusiva le cuffie Devialet x Alpine in edizione limitata. Un privilegio che solo pochi avranno Il futuro ha un nuovo suono e parte da Alpine.