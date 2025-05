Kena, prima BATOSTA per i clienti, arrivano gli aumenti

Fino ad ora gli utenti di Kena Mobile non hanno mai ricevuto brutte notizie, ma a quanto pare è arrivato il momento. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco comunicato ufficialmente l’arrivo di rimodulazioni e aumenti sul costo di alcune sue offerte di rete mobile. Secondo quanto comunicato in rete, questi aumenti saranno applicati a partire dalla giornata del prossimo 8 giugno 2025. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Kena Mobile, a partire da giugno 2025 arriveranno ufficialmente i primi aumenti

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha annunciato ufficialmente l’imminente arrivo di primi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno applicati sul costo mensile di alcune offerte di rete mobile dell’operatore a partire dalla giornata del prossimo 8 giugno 2025. Secondo quanto riportato, questi aumenti saranno applicati ad alcune offerte dell’operatore piuttosto datate. Queste ultime includono solitamente soltanto minuti di chiamate o soltanto internet per navigare ed hanno prevalentemente un costo di 4 euro al mese o anche inferiore.

Le offerte mobile che dovrebbero subire i primi aumenti dovrebbero essere le seguenti:

• Kena Voce;

• Kena Voce Più;

• Kena Facile Plus;

• Kena Voce Xmas;

• Kena Voce Speciale Estate;

• Kena Facile;

• Kena Facile Speciale Estate;

• Kena Internet.

L’operatore telefonico virtuale avvierà nel corso dei prossimi giorni una apposita campagna SMS per avvisare i suoi già clienti dell’arrivo di queste rimodulazioni. In alternativa, sarà comunque possibile verificare la situazione direttamente nell’applicazione ufficiale MyKena. Questi aumenti dovrebbero arrivare ad avere un importo massimo pari a 3 euro in più al mese. L’operatore virtuale sembra comunque che darà la possibilità agli utenti di attivare una nuova offerta con un bundle più ricco, al prezzo comprensivo degli aumenti.

Tra le offerte che saranno proposte come alternativa, ci sarà ad esempio Kena 4,99 10 Giga Star. Quest’ultima includerà ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 4,99 euro al mese.