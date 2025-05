Hyundai velocizza la ricarica: sempre più potenza per le elettriche

Tra le auto elettriche Hyundai irrompe con la sua nuovissima tecnologia. È stato il primo marchio a portare l’architettura a 800 Volt nel segmento mainstream, spingendo la transizione verso l’elettrico in territori finora inesplorati. Il cuore tecnologico di questa rivoluzione è la piattaforma E-GMP, base comune della gamma Ioniq, che integra soluzioni avanzate per migliorare ricarica, efficienza e prestazioni. Il sistema Hyundai permette tempi di ricarica ridottissimi che passano dal 10 all’80% in appena 18 minuti. Le perdite di energia sono minime grazie a un layout ottimizzato, mentre il sistema di gestione termica garantisce sicurezza anche sotto stress. Il risultato è un’esperienza d’uso fluida, più vicina a quella di un’auto tradizionale, ma con il silenzio e la coppia istantanea dell’elettrico.

Hyundai Ioniq, tre modelli che cambiano l’elettrico

Tre modelli Hyundai già su strada concretizzano questa sua filosofia. Ioniq 5, il primo ad arrivare, si presenta ora con una batteria da 84 kWh e migliorie interne che ne elevano l’ergonomia. In versione a trazione posteriore con cerchi da 19 pollici, può toccare i 570 km di autonomia WLTP, che in città salgono fino a 784 km. Segue poi la Hyundai Ioniq 6, berlina dal design aerodinamico e futuristico. Con un Cx di 0,21, offre fino a 614 km di autonomia, con pacco batterie da 77,4 kWh. È disponibile anche una variante da 53,3 kWh, pensata per una guida più dinamica con trazione integrale. Completa il modello Hyundai Ioniq 9, SUV a 7 posti che unisce spazio, tecnologia e sostenibilità. Oltre 620 km di autonomia, materiali riciclati per l’abitacolo e l’innovativo AI Assistant lo posizionano tra i modelli più evoluti del segmento.

Hyundai però non si ferma ancora. La società è già in fase avanzata lo sviluppo dell’Architettura Modulare Integrata (IMA), destinata a sostituire l’attuale piattaforma E-GMP. Entro il 2030, tredici nuovi modelli elettrici firmati Hyundai, Kia e Genesis nasceranno su questa base. Con investimenti in ricerca e sviluppo pari a 36,3 miliardi di euro, la Hyundai consolida la sua posizione tra i brand più importanti della mobilità elettrica.