Attenti al conto in banca, un messaggio WhatsApp può bucarvelo

A quanto pare da diversi mesi la nuova frontiera della truffa online è diventata WhatsApp, il noto social di messaggistica istantanea infatti sta assistendo ormai da diverso tempo al suo utilizzo improprio da parte dei truffatori che sfruttano la chat istantanea per sferrare veri e propri attacchi alla community sottoforma di messaggi truffaldini ingannevoli pensati per ingannare la vittima che viene contattata, tutto ciò mantiene però sempre lo stesso identico obiettivo, ingannare chi legge per portarlo a consegnare la refurtiva con le sue stesse mani, refurtiva che assumerà la forma di codici di accesso bancari o password per gli account ufficiali della persona colpita.

I truffatori utilizzano WhatsApp poiché quest’ultimo consente loro di contattare molte più persone rispetto ai mezzi di comunicazione standard, ma non è finita qui, di recente hanno iniziato ad utilizzare anche le videochiamate disponibili sulla piattaforma poiché queste ultime paradossalmente aumentano in modo importante le probabilità di successo e soprattutto non lasciano scampo alla vittima che una volta resasi conto dell’errore non avrà il tempo di rimediare e sarà tutto perduto.

Truffa bancaria

La nuova truffa che sta colpendo gli italiani ribadisce tutti questi concetti e sfrutta le videochiamate, i truffatori interagiscono con la vittima con un messaggio inviato a nome della sua banca all’interno del quale l’avvisano della necessità di recapitare una comunicazione davvero molto urgente che però può essere consegnata solo in video chiamata a, una volta fatto ciò dunque convincono la vittima ad avviare la video chiamata a e poi ad attivare la condivisione schermo, dopodiché la inducono ad effettuare l’accesso all’interno della propria area Internet banking e così riescono a registrare tutti i dati di accesso del malcapitato, in tal modo poi potranno utilizzarli in un secondo momento per derubare la vittima, lasciandole solo le briciole.

Se anche voi dunque doveste incappare in questa tipologia di pericolo, non esitate a bloccare tutto e a non rispondere ai truffatori.