POCO X7 Pro ha un prezzo IMBATTIBILE oggi su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di uno smartphone capace di abbracciare perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile è possibile su Amazon, in particolar modo virando sull’acquisto di POCO X7 Pro, un dispositivo lanciato agli inizi del 2025, capace oggi di permettere il raggiungimento di prestazioni di livello superiore, ed allo stesso tempo richiedere un esborso tutt’altro che elevato.

Dimensionalmente il prodotto risulta essere perfettamente allineato con gli standard cui siamo solitamente abituati, infatti ha un peso di 195 grammi, dimensioni di 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore, e la totale resistenza agli agenti atmosferici. A rendere l’esperienza sempre migliore ci pensa il display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel e 446 ppi. Le prestazioni non paiono essere un problema, se considerate che comunque parliamo di un prodotto con processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, capace di raggiungere un refresh rate a 3,25GHz, GPU Mali-G720 MC7, ed anche una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Poco X7 Pro, attivo un prezzaccio su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di POCO X7 Pro è davvero possibile grazie ad un’ottima promozione Amazon attiva in questi giorni, gli utenti infatti, considerando sempre la versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, non dovranno più pagare i 369 euro previsti di listino, ma si potranno affidare ad uno sconto di circa 50 euro, per arrivare a dover investire per il suo acquisto circa 319 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

La batteria dello smartphone rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, è un componente da 6000mAh, capace di garantire una usabilità quotidiana molto più prolungata di quanto ci saremmo aspettati di vedere.