Android difenderà i suoi utenti da questa truffa bancaria pericolosissima

Nella versione 25.18.31 dell’app Google Play Services, disponibile nel canale beta Android, è stata individuata una nuova funzione chiamata BankScamCallDetectionService. Il nome non lascia spazio a dubbi: si tratta di un sistema pensato per contrastare un tipo di truffa bancaria che sta colpendo sempre più persone, soprattutto quelle meno esperte.

Questa truffa segue sempre lo stesso schema: un truffatore chiama fingendosi un operatore di banca, e chiede alla vittima di installare un’app per la condivisione dello schermo, come TeamViewer. Una volta ottenuto l’accesso, induce l’utente ad aprire l’app della banca e ad accedere al conto. Da quel momento, il truffatore ha campo libero per rubare soldi, facendo bonifici verso conti esteri o comprando criptovalute in tempo reale.

Un sistema che riconosce situazioni pericolose su Android

Secondo quanto scoperto da Android Authority nel codice dell’ultima beta, Google sta mettendo a punto un sistema in grado di riconoscere tre condizioni chiave imprescindibili:

Chiamata da un numero sconosciuto ;

App bancaria aperta in primo piano;

Condivisione dello schermo attiva (chiamata “proiezione multimediale”).

Nel momento in cui dovessero verificarsi queste tre condizioni, il sistema Android mostrerà agli utenti un avviso sullo schermo che metterà in guardia la possibile vittima da quello che sta probabilmente per accadere. La scelta ovviamente sarà sua.

Google non analizzerà il contenuto delle chiamate, ma solo le condizioni generali in cui avvengono. Il tutto sarà gestito da una lista di app bancarie da monitorare, contenuta in un flag interno denominato BankScamWarningFeature__monitored_banking_app_packages. Questo elenco sarà aggiornato regolarmente da Google per tenere conto delle app più usate.

Disponibile per (quasi) tutti

La nuova protezione sarà probabilmente attiva per tutti gli utenti con Google Play Services, a prescindere dalla versione di Android installata sul proprio smartphone. Non si sa ancora quando arriverà in versione stabile, ma il lavoro è già a buon punto. Bisognerà solo attendere questa novità molto utile certamente per tutti.