150 GB in 5G a 5,99 €: Lycamobile lancia un’offerta shock!

Immagina di essere alla ricerca di un’offerta mobile che ti permetta di navigare veloce con il 5G, magari per vedere i tuoi video preferiti o restare sempre connesso sui social. E se ti dicessi che puoi ottenere 150 GB di internet al mese, minuti e SMS illimitati, e anche una buona dose di roaming in Europa, tutto per solo 5,99 euro al mese? E se ti dicessi che per i primi due rinnovi sei praticamente gratis? Sembra troppo bello per essere vero, ma è proprio ciò che propone Lycamobile con una delle sue ultime offerte.

Connessione veloce, costo minimo: l’offerta Lycamobile che non ti aspetti

La promozione è abbastanza semplice: paghi il primo mese 5,99 euro, e i successivi due rinnovi sono gratis. Potresti pensare che sia una di quelle offerte che ti obbligano a firmare contratti infiniti o a nascondere qualche clausola nascosta, ma non è così. Basta una carta di credito o debito valida per attivare il piano e la portabilità del numero, che ti permette di passare a Lycamobile anche se arrivi da un altro operatore. Una volta attivato, ricevi subito un messaggio di conferma e sei pronto a partire.

Cosa ottieni esattamente con questa offerta? 150 GB di internet 5G, che ti permettono di navigare veloce ovunque ci sia copertura 5G. Se hai un telefono compatibile, ti godrai anche il servizio VoLTE per le chiamate in 4G. E non è finita: puoi usare il roaming in Europa fino a 8 GB, così non dovrai preoccuparti se vai all’estero. L’offerta dura 30 giorni e si rinnova automaticamente, quindi non dovrai nemmeno pensare al rinnovo ogni mese — a meno che non ti dimentichi di avere credito sufficiente sul tuo conto.

L’unico piccolo dettaglio è che l’offerta è riservata a chi la usa per motivi personali, non commerciali. E se non hai credito sufficiente per il rinnovo, hai tempo fino a 90 giorni per regolarizzare la situazione. Insomma, sembra davvero una buona occasione per chi cerca un piano conveniente, con tanti giga e una buona connessione, senza troppo impegno.