Netatmo e Bticino rivoluzionano il comfort domestico con una casa che pensa da sola:

Il futuro della casa intelligente è già presente. Netatmo, azienda specializzata in dispositivi smart per l’ambiente domestico e parte del gruppo Bticino, ha da poco integrato la sua gamma Meteo nella piattaforma Home + Control. Ovvero un’applicazione che ora si conferma come un vero e proprio elemento chiave dell’abitazione connessa. Tale integrazione non è solo tecnica, ma funzionale. Infatti, grazie ai dati ambientali forniti dalla Stazione Meteo e dai suoi accessori, gli utenti possono automatizzare vari aspetti della loro vita quotidiana all’interno della propria abitazione.

Netatmo: domotica e interoperabilità, la nuova normalità abitativa

L’app permette, ad esempio, di regolare riscaldamento, tapparelle o ventilazione in risposta a variazioni di temperatura, umidità o qualità dell’aria. In estate, l’apertura automatica delle finestre viene bloccata se l’aria esterna è troppo calda. Mentre in inverno le tapparelle si sollevano per sfruttare la luce solare. L’esperienza d’uso complessiva comprende anche il controllo del comfort termico grazie all’integrazione del Termostato Intelligente e delle Valvole Termostatiche, già compatibili con l’applicazione Home + Control. Un aggiornamento rilasciato a marzo ha infatti trasformato l’interfaccia in uno strumento ancora più semplice da usare. In quanto di offrire una visuale generale ed immediata sui consumi e di suggerire azioni per ridurre gli sprechi.

I dati di mercato parlano chiaro. Le persone desiderano case che si adattino alle loro esigenze, con dispositivi che comunicano tra loro senza complicazioni. Una ricerca svolta nel 2024 da Bravas LLC ha rivelato infatti che il 70% degli utenti è più propenso a utilizzare prodotti smart se questi possono essere integrati facilmente. Deloitte conferma che per il 79% degli intervistati, l’interoperabilità è fondamentale. Netatmo risponde così a questa richiesta con una proposta chiara. Ovvero prodotti senza costi aggiuntivi, aggiornabili nel tempo, sicuri dal punto di vista della privacy. Dal 2018, non a caso, l’azienda collabora con Bticino per sviluppare soluzioni smart già integrate nelle infrastrutture abitative. Home + Control è oggi molto più di un’app, è praticamente il fulcro di un sistema che pensa, reagisce e si evolve in base a chi lo abita.