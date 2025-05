One UI 7, sui Samsung Galaxy S23 potrebbe verificarsi un battery drain anomalo

Samsung ha avviato il rilascio della One UI 7 per i device top di gamma della precedente generazione, tra cui anche il Galaxy S23. Basata su Android 15, l’interfaccia utente proprietaria consente di introdurre tantissime novità ma, purtroppo, anche qualche bug.

Gli utenti, infatti, stanno iniziando a segnalare su Reddit e sul forum ufficiale di Samsung la presenza di un consumo eccessivo della batteria dei propri smartphone. Ogni ora che passa, si aggiungono sempre più persone che riscontrano lo stesso bug.

La problematica sembra piuttosto seria e cambia da utente a utente. Infatti, se alcuni possessori di Galaxy S23 segnalano un aumento dei consumi lieve, altri sostengono che il device è diventato inutilizzabile. In questi casi, gli utenti sono costretti a ricaricare lo smartphone più volte al giorno a causa del consumo eccessivo.

Alcuni utenti Samsung hanno segnalato che la famiglia Galaxy S23 potrebbe essere affetta da un bug della One UI 7 che causa un consumo eccessivo della batteria

Nonostante un utilizzo leggero delle app notoriamente più voraci di batteria come YouTube o le applicazioni di streaming, il consumo anomalo colpisce tutti i dispositivi senza particolari preferenze. Infatti, i dispositivi coinvolti sono tutti quelli appartenenti alla famiglia di top di gamma, quindi i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Per fortuna, non tutti gli utenti risentono di questo bug della One UI 7. Nei forum, in risposta agli utenti che stanno riscontrando la problematica, ci sono segnalazioni di utenti contenti dell’aggiornamento per il proprio smartphone.

Alcuni utenti hanno indicato che i propri Galaxy S23 presentano un’autonomia invariata o addirittura migliorata rispetto alla One UI 6. Questo aspetto sottolinea la natura casuale del bug che potrebbe colpire i device per motivi non meglio precisati. Samsung non ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza del problema ma siamo certi che un bugfix arriverà molto presto per risolvere la situazione.