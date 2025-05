Nuovo Synology DS925+: il NAS compatto dalla potenza professionale

Il nuovo DiskStation DS925+ è una svolta per chi lavora con dati complessi e continui trasferimenti. Synology ha voluto superare ogni limite con un modello a 4 vani, compatto ma capace di rispondere a esigenze aziendali reali. Il DS925+ offre due porte 2.5GbE e due slot M.2 NVMe, pensati per realizzare sistemi all-flash o cache ad alte prestazioni.

Risultati impressionanti: +149% in download via SMB, +150% in upload, +131% in lettura e +150% in scrittura rispetto al predecessore. Dati che trasformano questo NAS in una soluzione essenziale per chi opera in ambienti distribuiti, con accesso e trasferimento file costanti. La serie Plus, come dichiarato da Jeffrey Huang, ha già superato il milione di installazioni, ed è stata scelta sia da professionisti che da aziende con sedi remote.

Design compatto ed espansione punto chiave de prodotto Synology

Il Synology DS925+ sfida i limiti dello spazio senza rinunciare alla scalabilità. Con l’unità di espansione DX525, è possibile arrivare a 9 vani totali e una capacità massima di 180 TB. Ideale per imprese in crescita e ambienti professionali ad alto volume di dati. Il design resta compatto, ma la struttura interna è progettata per garantire massima affidabilità anche sotto carico. Ogni componente è stato testato per oltre 7.000 ore con gli hard disk Synology, assicurando integrazione totale. L’installazione del sistema operativo DSM richiede dischi compatibili, ma un programma dedicato permette anche ai produttori terzi di validare i propri drive secondo standard Synology.

Il DS925+ si affida al collaudato DiskStation Manager, offrendo strumenti avanzati per la protezione dei dati e la collaborazione tra team remoti. Con Synology Drive, il NAS diventa un cloud privato, accessibile ovunque, sempre sincronizzato. La suite Active Backup protegge dispositivi Windows, macOS, Linux, oltre a VM e account cloud, anche fuori sede.

Per la sicurezza fisica, il sistema integra Surveillance Station, capace di gestire telecamere in tempo reale con analisi intelligente. Ogni dettaglio del DS925+ è pensato per ambienti moderni, esigenti e sempre connessi. Il DS925+ e il DX525 sono già disponibili presso la rete globale di rivenditori Synology.