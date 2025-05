One UI 7.0: il grande aggiornamento arriva anche sui Galaxy S23 italiani

Samsung ha ufficialmente iniziato il rilascio della One UI 7.0 anche in Italia per la serie Galaxy S23. Dopo una partenza difficoltosa sui modelli più recenti come GalaxyS24, Fold6 e Flip6, l’azienda sembra finalmente in linea con la tabella di marcia annunciata. In queste ore, infatti, diversi italiani hanno già ricevuto la notifica per l’aggiornamento via OTA. Il nuovo firmware include anche Android 15. Esso ha un peso di oltre 5GB e può essere installato manualmente dal menù Impostazioni, nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

One UI 7.0: nuova grafica e intelligenza artificiale al centro dell’esperienza d’uso

Le prime immagini diffuse online confermano che il lancio dell’ update è partito anche per le versioni italiane di Galaxy S23, S23+ e S23Ultra. Alcuni utenti hanno mostrato screenshot in inglese, ma si tratta solo di una preferenza linguistica impostata sul dispositivo. L’aggiornamento, in ogni caso, è arrivato pienamente anche per il nostro Paese. Nonostante i problemi iniziali avuti su altri modelli, la One UI 7.0 promette di portare stabilità e un’esperienza d’uso complessiva più fluida.

La nuova interfaccia OneUI 7.0 introduce infatti modifiche importanti sia dal punto di vista estetico che funzionale.

La schermata home risulta più pulita, i widget sono più interattivi e la lockscreen guadagna una funzione inedita, la Now Bar. Ovvero una barra visibile a schermo bloccato che mostra in tempo reale informazioni utili come punteggi sportivi, musica in riproduzione o navigazione stradale.

L’IA, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nell’evoluzione del sistema. Con AI Select, l’utente può selezionare contenuti contestuali con un semplice tocco. Writing Assist migliora la scrittura automatizzando formattazioni e riassunti, mentre Drawing Assist consente la creazione di immagini da testi o schizzi. In più, l’integrazione con Google Gemini è ora più profonda. Tenendo premuto il tasto laterale è possibile interagire con l’assistente vocale di nuova generazione, ottenendo risposte immediate senza aprire alcuna app. Anche la ricerca tra le impostazioni è stata potenziata. Adesso infatti, basta descrivere un problema per trovare subito la funzione adatta.