Il gaming come non si era mai visto: Acer svela due monitor da urlo

Acer ha finalmente mostrato Predator XB323QK V4, un monitor nato per spingere l’esperienza di gioco ai massimi livelli. La risoluzione 4K su pannello IPS da 31,5 pollici offre un’immagine straordinariamente dettagliata, arricchita da una frequenza di aggiornamento di 160 Hz. Un valore che garantisce fluidità costante anche nelle scene più concitate. Con la tecnologia AMD FreeSync Premium, artefatti come tearing e stuttering vengono completamente eliminati. L’effetto? Una giocabilità impeccabile. Supporta anche il Dynamic Refresh Rate a 120 Hz e arriva a 320 Hz in Full HD, adattandosi alle esigenze più varie. Il tempo di risposta scende fino a 0,5 ms, annullando la sfocatura nei movimenti rapidi. Il supporto dell’Acer dell’HDR10 amplifica il contrasto e la luminosità per un impatto visivo cinematografico. La copertura DCI-P3 al 95% garantisce colori saturi e vibranti, mantenuti coerenti anche grazie agli ampi angoli di visione. Il comfort è assicurato dalla tecnologia VisionCare, con riduzione luce blu e flicker-free. La base ergonomica ErgoStand e il software Acer Display Widget completano l’offerta, offrendo massima personalizzazione e praticità.

Acer Nitro XV240 F6: la velocità assoluta per l’esport

L’Acer Nitro XV240 F6 rompe ogni limite. Pensato per l’esport competitivo, vanta una frequenza di aggiornamento di 600 Hz, un traguardo finora impensabile. Il pannello TN da 24,1 pollici si concentra su un unico obiettivo: rispondere in tempo reale. Il tempo di risposta tocca i 0,1 ms, restituendo un’immagine reattiva come mai prima d’ora. Anche qui, la tecnologia FreeSync Premium assicura sessioni senza interruzioni. L’enfasi sulla velocità, la qualità dell’immagine non viene sacrificata. Con una copertura del 90% dello spazio DCI-P3 e un Delta E inferiore a 2, ogni colore viene riprodotto con precisione. La certificazione DisplayHDR 400 intensifica luci e ombre.

La tecnologia VisionCare protegge la vista durante le sessioni più lunghe, mentre la base regolabile ErgoStand permette di trovare sempre la posizione perfetta. Entrambi i monitor Acer arriveranno in Italia nel terzo trimestre del 2025, con prezzi già definiti. Il Predator XB323QK V4 sarà disponibile a partire da 699 euro, mentre il Nitro XV240 F6 partirà da 799 euro. Due scelte diverse, due filosofie a confronto: una punta a immergere nella bellezza, l’altra a dominare nella velocità.