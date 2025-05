Nintendo Switch: l’ultimo update rischia di rompere la console

A quanto pare, non tutti gli update riescono col buco, è proprio il caso di riesumare questo vecchio proverbio adattandolo al contesto dal momento che l’ultimo update per la console di Nintendo si è rivelato Fatale per una nicchia di utenti che dopo aver effettuato l’aggiornamento del firmware alla versione 20.0, si sono ritrovati un prodotto completamente non funzionante e non in grado di avviarsi, in gergo una Switch brickata, aggettivo della community che descrive un prodotto che a causa di un errore software non è più in grado di funzionare se non come fermacarte.

Fortunatamente l’azienda è corsa subito ai ripari e ha rilasciato un aggiornamento correttivo corrispondente alla versione 20.0.1., quest’ultima può essere installata comodamente sia da coloro che non hanno riscontrato tale problema sia da coloro che invece sono incappati nell’errore che ha portato poi al blocco della console, all’interno delle note di rilascio l’azienda cita esplicitamente la correzione di questo problema che ora non dovrebbe più presentarsi.

Come risolvere

Per risolvere il problema dovete avviare la console in modalità manutenzione, se non sapete come fare nessuna paura, Nintendo sul proprio blog ufficiale ha pubblicato i passi da seguire, eccoli di seguito:

Assicurarsi che la console sia spenta. Se la console non risponde, tenere premuto il pulsante POWER per dodici secondi per forzarne lo spegnimento.

Con la console spenta, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume su (+) e volume giù (-), quindi premere il pulsante POWER per accendere il sistema. Mantenere premuti i pulsanti del volume fino a quando non viene visualizzato il menu della Modalità Manutenzione.

Una volta in Modalità Manutenzione, selezionare “Aggiornamento di sistema” e seguire le istruzioni per completare il processo. Se è stato impostato un PIN per il filtro famiglia, verrà richiesto di inserirlo. Se il PIN è stato dimenticato, sarà necessario resettarlo.



Ovviamente, se non fate parte della nicchia di utenti che ha riscontrato il blocco della propria console, tutto ciò che dovete fare è semplicemente installare l’update come al solito per evitare di riscontrare tale problematica in futuro.