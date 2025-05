TIM e la Nintendo Switch 2: un’offerta imperdibile per i giocatori

TIM sta dando ai suoi clienti un’opportunità unica di acquistare la nuova Nintendo Switch 2. Ovvero la console ibrida che ha conquistato i fan di tutto il mondo. Grazie a un’offerta esclusiva, i clienti dell’ operatore potranno portare a casa questo gioiello del gaming pagando a rate, senza alcun anticipo e con un finanziamento a tasso zero. La nuova Switch2 offre funzionalità avanzate come il supporto per la chat vocale e i nuovi controller Joy-Con 2. I quali possono essere utilizzati come mouse per un’esperienza di gioco più precisa e coinvolgente. Disponibile dal 5 giugno, essa rappresenta un passo avanti nell’evoluzione delle console portatili, con un design compatto che permette ai giocatori di giocare ovunque, mantenendo però alte prestazioni grafiche.

Ecco come acquistare la Nintendo Switch 2 con TIM

Con TIM, l’acquisto di Nintendo Switch 2 è reso ancora più vantaggioso. I clienti hanno la possibilità di scegliere il pagamento a rate, con un piano che prevede 30 rate mensili da 17€ ciascuna, senza alcun anticipo. Il finanziamento è a TAEG 0%, con un importo totale di 510€ che comprende anche una rata finale. La quale può essere eliminata se vengono rispettate le condizioni. Tale offerta è disponibile per chi è già cliente TIM con una linea mobile o fissa attiva, e il pagamento avviene tramite carta di credito, con una scelta di circuiti come Visa, Mastercard e American Express. In più, i clienti che acquistano tramite TIM beneficiano della spedizione gratuita e di una garanzia di 24 mesi, che protegge l’acquisto.

Ma non è tutto. L’operatore infatti rende l’acquisto della Nintendo Switch 2 ancora più semplice. Poiché offre anche la possibilità di gestire il pagamento delle rate direttamente sulla bolletta TIM per la linea fissa o mobile. Con il sistema di sicurezza SSL3, le transazioni online sono protette, garantendo un acquisto sicuro. Insomma, per chi desidera un’esperienza di gioco di qualità e la comodità di un pagamento rateizzato, questa offerta è la scelta ideale.