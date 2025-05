WindTre GO: le offerte di maggio per chi trasferisce il numero

Nuovo mese stesse offerte. Il gestore WindTre non sembra avere alcuna intenzione di modificare il suo listino di offerte operator attack e anche a maggio propone le sue promozioni GO a prezzi stracciati. Da tempo, ormai, le offerte WindTre GO allettano i clienti che effettuano la portabilità del numero permettendo loro di ricevere tantissimi vantaggi senza dover sostenere costi eccessivi e ciò sembrerebbe rappresentare un punto di forza per l’operatore, che potrebbe mantenerle invariate ancora per qualche mese.

WindTre GO: le offerte per chi trasferisce il numero da un altro operatore

Le offerte WindTre GO sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti che mantengono invariato il loro numero richiedendo la portabilità dal precedente operatore, in base al quale il gestore arancione propone tariffe differenti. I clienti provenienti da Iliad o MVNO, ad esempio, ricevono la possibilità di attivare le offerte più convenienti, come la WindTre GO 150 e la WindTre GO Unlimited.

La prima è disponibile a soli 7,99 euro al mese con minuti illimitati per le chiamate, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La seconda, invece, prevede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e permette di ottenere minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I clienti che invece procedono con il trasferimento del numero da Vodafone, TIM o i rispettivi MVNO, hanno a disposizione la WindTre GO Limited Edition Completa, che prevede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e include minuti per le chiamate senza limiti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Tutte le offerte sono disponibili online, con attivazione gratuita e compatibilità con eSIM. I nuovi clienti possono quindi scegliere di acquistare la SIM fisica, che sarà spedita tramite corriere senza costi aggiuntivi, o. precedere con l’attivazione tramite SIM virtuale.