Offerta Vodafone: giga illimitati, 5G e attivazione gratuita!

Hai presente quella sensazione di libertà quando non devi più preoccuparti dei giga, delle soglie, delle ricariche dimenticate? Ecco, Vodafone sta puntando tutto proprio su quello. Se stai pensando di cambiare operatore, c’è un’offerta che potrebbe semplificarti la vita (e rendere felice il tuo smartphone): 9,99€ al mese, giga illimitati in 5G, attivazione gratis, SIM spedita a casa senza costi. Il tutto, solo se attivi online.

Vodafone senza limiti

La cosa bella è che ti porti dietro il tuo numero, così nessuno si accorge del cambiamento… tranne la tua connessione, che va a razzo. Sì, perché grazie alla rete 5G Vodafone, la velocità non manca. Film in streaming, videochiamate, social, gaming: tutto fluido, senza intoppi.

E poi c’è l’eSIM. Se hai un dispositivo compatibile, puoi dire addio alla SIM fisica: niente attese, nessuna spedizione. In pochi minuti sei attivo, tutto digitale, tutto smart.

Ma la chicca è l’addebito automatico: se scegli di pagare con conto corrente, PayPal o carta (anche prepagata), oltre a non dover più pensare alle ricariche, ti porti a casa giga illimitati e prezzo bloccato per 24 mesi. In tempi in cui tutto aumenta, sapere che per due anni il costo rimane fisso è un bel respiro.

E se ti sposti spesso in Europa? Nessun problema: 12,6 GB sono utilizzabili anche nei Paesi dell’Unione Europea, senza sorprese sulla bolletta.

L’offerta, però, non è per tutti: è riservata a chi passa a Vodafone da alcuni operatori specifici (tipo Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Lycamobile e altri). Quindi, se sei tra questi, vale la pena dare un’occhiata.

Infine, Vodafone si prende cura anche di chi si scorda sempre di ricaricare (sì, ci siamo passati tutti). Attivando la ricarica automatica, ti ricarica da solo 5€ quando il credito scende sotto quella soglia. Zero stress.

Insomma, se ti serve una connessione che non ti freni e vuoi dimenticarti delle ricariche e delle soglie, potrebbe davvero essere il momento giusto per passare a Vodafone. Online è pure più comodo (e gratuito). Che fai, ci pensi?