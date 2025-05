One UI 8 porterà riassunti video generati dall’intelligenza artificiale su Galaxy

Samsung One UI

Samsung introdurrà in One UI 8 una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che permetterà di generare riassunti automatici dei video presenti nella galleria degli smartphone Galaxy, secondo quanto riportato online.

L’intelligenza artificiale applicata ai contenuti personali

Con l’arrivo di One UI 8, l’azienda sudcoreana integrerà una funzione che consente di creare automaticamente riepiloghi video a partire dai filmati salvati nella galleria. Il sistema sarà in grado di identificare i momenti salienti, sintetizzarli e produrre clip riassuntive utili per la condivisione o l’archiviazione.

La novità rientra nella strategia di Samsung per potenziare le funzioni Galaxy AI, già introdotte con One UI 6.1, e prevede un utilizzo locale dell’intelligenza artificiale, che processa i contenuti direttamente sul dispositivo, preservando la privacy degli utenti.

La nuova opzione sarà disponibile esclusivamente per i video salvati nella memoria interna del dispositivo, quindi non funzionerà su file in streaming o su contenuti ospitati su piattaforme cloud. Samsung punta a offrire uno strumento utile per riassumere video personali, viaggi o eventi, evitando la necessità di editing manuale.

Il processo sarà completamente automatico: l’utente potrà selezionare un video dalla galleria e generare un riassunto con un solo tocco. La lunghezza del riepilogo varierà in base al contenuto e sarà possibile modificare o rigenerare il risultato in base alle preferenze.

Questa novità si inserisce all’interno dell’espansione della suite Galaxy AI, che in One UI 8 comprenderà anche nuove funzionalità per il riassunto di note, trascrizione vocale, traduzioni in tempo reale e suggerimenti testuali intelligenti. L’obiettivo è automatizzare le operazioni quotidiane attraverso strumenti intuitivi.

La generazione automatica di clip video sarà basata su modelli di machine learning addestrati per riconoscere elementi visivi rilevanti, variazioni sonore, volti e movimenti. Samsung non ha ancora specificato se la funzione supporterà video in 4K o in formati ad alta compressione, ma è previsto il supporto per i principali formati MP4 e HEVC.

La funzionalità verrà introdotta con il rilascio di One UI 8, previsto a partire dalla fine del 2025, inizialmente sui dispositivi di fascia alta come Galaxy S25, S24 Ultra e la prossima generazione di pieghevoli. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in locale richiederà SoC compatibili con processi neurali, come gli Snapdragon 8 Elite e gli Exynos più recenti.

Samsung potrebbe anche limitare alcune funzionalità ai dispositivi con almeno 8 GB di RAM, per garantire prestazioni ottimali durante l’elaborazione video. Non è escluso che in futuro la funzione venga estesa a modelli di fascia media tramite aggiornamenti successivi.

Un aspetto centrale della nuova funzione riguarda la protezione dei dati personali. Samsung ha confermato che tutte le elaborazioni verranno effettuate offline, senza invio di contenuti ai server. Questo approccio mira a garantire la sicurezza e la riservatezza dei video, spesso di natura privata.

L’elaborazione locale avverrà tramite moduli Galaxy AI integrati nel sistema operativo, con aggiornamenti regolari per migliorare la qualità dei riassunti e l’accuratezza dei contenuti selezionati.