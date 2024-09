In questi giorni, chi possiede un dispositivo Samsung, in particolare della serie Galaxy, sta vivendo un periodo piuttosto intenso. È infatti iniziata la distribuzione della nuova interfaccia grafica di Samsung, basata su Android 14, la One UI 6.1.1.

I primi dispositivi che hanno potuto accedere all’aggiornamento sono stati i Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy S24 e altri modelli, con il rollout in Europa previsto a partire dal 9 settembre. Tuttavia per chi possiede un dispositivo Galaxy del 2022 l’attesa sarà un po’ più consistente.

Ma quando arriverà la One UI 6.1.1 per i Samsung Galaxy del 2022?

La preoccupazione tra i proprietari dei modelli Galaxy del 2022 riguardo al possibile ritardo nell’aggiornamento a One UI 6.1.1 deriva probabilmente dal comunicato ufficiale rilasciato da Samsung. Nell’annuncio del 5 settembre, in cui l’azienda sudcoreana presentava la nuova versione dell’interfaccia, si faceva infatti riferimento esclusivamente ai modelli Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e alla serie Galaxy Tab S9. È quindi molto probabile che Samsung limiti l’aggiornamento iniziale ai soli dispositivi prodotti nel 2023 e 2024. Nonostante ciò, anche i Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy Tab S8 risultano compatibili con l’aggiornamento, anche se in una versione ridotta.

L’aggiornamento, quindi, è confermato e arriverà…ma non subito. Inoltre, la versione di One UI 6.1.1 per i dispositivi meno recenti non sarà completa e alcune funzionalità non saranno incluse, come previsto invece per i modelli più nuovi. Tra le caratteristiche che sono state confermate, disponibili anche per i dispositivi Samsung meno recenti, vi sono Galaxy AI, Motion Clipper, Portrait Studio, Sketch to Image e la possibilità di creare sfondi con effetti animati a partendo da una qualsiasi immagine.

Per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta lanciati nel 2022, è meno probabile, ma non del tutto escluso, che ricevano l’aggiornamento a One UI 6.1.1. Come con la One UI 6.1, nel caso in cui l’update fosse previsto, le novità e le funzionalità introdotte sarebbero comunque piuttosto limitate.