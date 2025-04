Samsung Internet cambia design con la prossima One UI 8

Con l’arrivo imminente di One UI 8, basata su Android 16, Samsung si appresta a introdurre un rinnovamento grafico anche per il suo browser predefinito, Samsung Internet. Secondo quanto riportato da Sammobile, l’applicazione riceverà un restyling importante, che affiancherà quello già avvistato per la nuova app Meteo.

Al momento, la versione preliminare di One UI 8 appare simile a una One UI 7.1 migliorata, ma alcune novità significative stanno già emergendo. Il debutto ufficiale è previsto in estate insieme ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, segnando un passaggio chiave nella strategia di Samsung per il 2025.

Un’interfaccia più ariosa e colorata

La modifica più evidente riguarda l’abbandono dello sfondo nero statico: ora sarà possibile impostare immagini personalizzate come sfondo del browser, rendendo l’esperienza di navigazione più personale e dinamica.

Non solo estetica, però. L’interfaccia sarà anche più ariosamente organizzata, grazie a una spaziatura maggiore tra i vari elementi, riducendo così la sensazione di affollamento che caratterizzava le versioni precedenti. A questo si aggiunge un carosello nella schermata principale, che mostrerà i siti visitati di recente, inclusi quelli provenienti da altri dispositivi collegati allo stesso account Samsung.

Il tradizionale menu a tre linee è stato rivisto in chiave più moderna: un pop-up con pulsanti circolari disposti a griglia garantisce un accesso più rapido e intuitivo alle funzioni più utilizzate. Le icone, inoltre, adotteranno automaticamente la paletta colori scelta per il tema del dispositivo, assicurando così una perfetta coerenza estetica.

Un browser in continua evoluzione

Samsung ha confermato che i lavori su One UI 8 sono ancora in una fase iniziale, lasciando intendere che potrebbero arrivare ulteriori miglioramenti. Tra le ipotesi, si parla anche di integrazione dell’intelligenza artificiale nella navigazione e di ottimizzazioni specifiche per i dispositivi pieghevoli.

In ogni caso, il focus attuale sembra essere chiaro: offrire un’esperienza utente più moderna, personalizzabile e in linea con l’evoluzione stilistica introdotta da Material You.