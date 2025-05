Nvidia GeForce driver: nuovo update con tantissimi bugfix

NVIDIA

Recentemente la nota azienda californiana si è trovata alle prese con un problema decisamente fastidioso inerenti i suoi ultimi driver rilasciati per le proprie schede grafiche tra cui quelle di ultima generazione recentemente arrivate sul mercato, nello specifico i driver GeForce numero 572 avevano introdotto una serie di bug che hanno obbligato l’azienda a intervenire immediatamente rilasciando la versione 576, l’azienda pensava di aver introdotto una pezza a tutti i problemi riscontrati con i driver precedenti ma gli immediati feedback della community hanno spostato nuovamente gli equilibri obbligando l’azienda a intervenire con ulteriori correzioni che arrivano con l’ultimo driver che porta il tutto alla versione 576.26.

Tantissime correzioni

I driver in questione aggiungono tantissime correzioni legate a problemi riscontrati durante l’esecuzione di alcuni titoli tra i quali spiccano: Black Myth: Wukong e Forza Horizon 5/Motorsport, e altri più generici dalle schede video, in particolare delle RTX 50.

Il changelog completo è davvero ricco di cambiamenti introdotti ma ci limitiamo a sottolineare che i driver in questione hanno reso le piattaforme decisamente più stabili e immuni da crescere improvvisi che si verificavano durante l’utilizzo dei titoli indicati sopra ma anche durante l’utilizzo quotidiano, gli utenti avevano infatti riscontrato spesso dei blocchi, delle schermate tremolanti durante l’utilizzo di determinati titoli o delle schermate completamente nere che obbligavano a riavviare completamente il pc.

Come di consueto l’aggiornamento driver è scaricabile facilmente dal sito ufficiale dell’azienda oppure tramite il software Nvidia GeForce Experience.

Se anche voi dunque avete una scheda grafica appartenente a questa serie, non esitate a installare l’aggiornamento dal momento che risolverà davvero tantissimi problemi, elemento che rende questo update necessario poiché le problematiche in questione riguardavano alcuni tra i titoli più giocati attualmente in commercio, dunque installare l’update e di primaria importanza per poterseli godere appieno, sperando che non si renda necessario rilasciarne ulteriori in futuro.