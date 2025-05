Tesla e guida autonoma in Europa: test FSD sulle strade norvegesi

La Full Self Driving (Supervised) di Tesla entra finalmente nel vivo anche in Europa. Il via libera è arrivato dalla Norvegia, che ha concesso un’esenzione di due anni dalle rigide norme UNECE. Una mossa che trasforma il Paese scandinavo in un vero laboratorio tecnologico a cielo aperto. La casa automobilistica americana potrà ora testare la propria tecnologia avanzata su strade pubbliche, in condizioni reali, raccogliendo dati essenziali per il suo sviluppo. Un segnale forte in un continente dove le regole su auto autonome restano tra le più restrittive al mondo.

Test Tesla senza coinvolgere i clienti

Il permesso concesso a Tesla riguarda però solo i test interni. Le vetture dotate dell’ultima release della guida autonoma potranno circolare, ma esclusivamente se condotte da personale qualificato e pronto a intervenire. Nessun accesso, dunque, per gli utenti norvegesi, che dovranno attendere tempi migliori per sperimentare le funzionalità avanzate già disponibili da tempo negli Stati Uniti. Il test resta comunque un banco di prova molto importante. Tesla raccoglierà dati fondamentali per sostenere una richiesta formale di deroga europea, prevista dall’Articolo 39 delle UNECE. Un’eventualità che aprirebbe nuovi scenari per la diffusione della guida autonoma anche in altri mercati europei.

La situazione si complica però con la votazione della Commissione Europea attesa per il 12 maggio. Una scadenza imminente che rischia di non lasciare a Tesla il tempo necessario per presentare risultati concreti. Sebbene test analoghi siano già in corso anche nei Paesi Bassi, la strada verso un’autorizzazione definitiva resta in salita. Serve tempo, servono dati, serve soprattutto il sostegno politico di uno Stato membro disposto a sostenere la deroga. Nel frattempo, Tesla continua a cercare di espandersi. I test sulle strade norvegesi potrebbero essere forse una svolta nel rapporto tra innovazione tecnologica e regolamentazione europea. Le prossime settimane saranno quelle diranno se la guida autonoma potrà davvero superare le barriere normative e arrivare finalmente nelle mani dei clienti europei.