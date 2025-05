Nuova Audi RS5: arrivano altri dettagli sulla potenza e sul design

Audi prepara il ritorno della RS5 in versione berlina e Avant, con uno stile ancora più estremo e prestazioni esaltanti. I prototipi sono stati avvistati durante i test sul leggendario circuito del Nürburgring, dove le forme camuffate hanno lasciato intravedere significative novità estetiche. Il frontale si preannuncia più affilato, con prese d’aria maggiorate che accentuano l’indole sportiva. Dietro, spiccano i doppi terminali di scarico di dimensioni generose e un nuovo diffusore, elementi che promettono un look più aggressivo e funzionale. Sul tetto dell’Audi RS5 Avant campeggia uno spoiler integrato, mentre sulla berlina è montato direttamente sul cofano posteriore. Anche le minigonne laterali risultano riviste, mentre sui passaruota anteriori compare una presa d’aria aggiuntiva che esalta l’aerodinamica.

Ibrida con grandi prestazioni: l’Audi RS5 sempre più potente

Dalla carrozzeria emerge un indizio, un piccolo sportellino laterale segnala la presenza di una tecnologia plug-in hybrid. Nessuna conferma ufficiale però da parte di Audi. Come motore, a quanto pare seguendo le indiscrezioni, si dovrebbe trovare il collaudato V6 biturbo da 2,9 litri, lo stesso dell’Audi RS4. La potenza stimata è di 443 cavalli, con 600 Nm di coppia a disposizione. Valori già impressionanti che, grazie al supporto di un motore elettrico, potrebbero salire ulteriormente. L’integrazione dell’elettrico non servirebbe solo dunque a dare all’Audi una certa efficienza, bensì a regalare anche una spinta extra in accelerazione. Il risultato sarebbe un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, con scatti fulminei e una ripresa pronta in ogni condizione.

Oltre alla meccanica, la nuova Audi RS5 punterà su una componentistica tecnica di altissimo livello. Il sistema frenante sarà potenziato e le sospensioni ottimizzate per una guida precisa e reattiva. Attesa anche un’evoluzione del telaio, per aumentare la stabilità alle alte velocità. Sul fronte tecnologico, si prevede poi un ampio pacchetto dedicato all’assistenza alla guida e un sistema d’infotainment all’avanguardia, integrato con i principali servizi digitali. Le novità verranno svelate gradualmente nei prossimi mesi, in vista del debutto ufficiale. Audi sembra pronta a ridefinire ancora una volta il concetto di sportività ibrida nel segmento delle alte prestazioni. Riuscirà nel suo intento?