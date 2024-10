È ufficiale manca sempre meno al rilascio della nuova applicazione di NVIDIA. Quest’ultima andrà a sostituire la precedente GeForce Experience. Tra una delle principali caratteristiche spicca il controllo sulle impostazioni della GPU. In questo modo si andrà a sostituire tre attuali app di NVIDIA. Si tratta di un’applicazione “all-in-one” che al momento risulta essere ancora in fase beta. Riguardo ad un possibile lancio però NVIDIA ha dichiarato che le intenzioni sono quelle di presentare l’app a tutti gli utenti entro la fine del 2024.

NVIDIA: in arrivo la nuova applicazione

Secondo quanto dichiarato sembra che il beta testing ha avuto inizio a febbraio. Come primo passo NVIDIA ha integrato molte delle funzioni del suo Control Pannel. Ad esempio, ora gli utenti potranno direttamente nell’app attivare o disattivare il G-Sync. Inoltre, tra le novità è presente anche supporto multi-monitor per RTX HDR e una nuova funzione di rollback dei driver.

Grazie ad un recente aggiornamento l’applicazione NVIDIA è in grado di avvisare in tempo reale se i contenuti che vengono registrati con ShadowPlay possono violare il DRM. Inoltre, viene offerta anche la possibilità di personalizzare la propria interfaccia. Sono disponibili diversi colori e gli utenti possono scegliere anche nuovi font. Inoltre, è possibile ordinare i giochi nella libreria in modo da rispondere alle proprie preferenze. Le applicazioni che vengono aggiunte manualmente possono essere nascoste o completamente rimosse.

Considerando quanto emerso fino ad ora, la nuova app di NVIDIA offrirà ai suoi utenti un’esperienza unica. Con la possibilità di integrare ben tre applicazioni insieme sarà possibile avere a propria disposizione controllo unificato per accedere alla propria esperienza d’uso. Come anticipato l’applicazione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Ciò significa che ben presto NVIDIA potrebbe rilasciare nuovi dettagli ed informazioni riguardo la sua nuova applicazione in arrivo. Non resta che attendere per scoprire quali saranno le novità in arrivo per tutti gli utenti.