NVIDIA RTX 5060: ufficiale la data di lancio

Il settore delle schede grafiche si sta preparando a settimane di grande fermento. Nvidia, infatti, è pronta a lanciare la sua nuova RTX 5060. La presentazione ufficiale è attesa per il prossimo 19 maggio. Si tratta di un modello più accessibile. Rivolto agli utenti che cercano buone prestazioni a un prezzo contenuto. Il costo di partenza, infatti, dovrebbe attestarsi sui 299 dollari. Anche con un prezzo contenuto, le novità hardware fanno ben sperare. L’azienda parla di un incremento significativo dei CUDA core (passando da 3.072 a 3.840). Inoltre, ci sarà una memoria video più veloce a 28 Gbps e una larghezza di banda aumentata a 448 GBps. Anche il TDP salirà leggermente, fino a 145W. Segno di una potenza di calcolo superiore.

NVIDIA RTX 5060: caratteristiche della nuova scheda grafica

Un dettaglio che fa discutere è la scelta di fissare l’embargo delle recensioni per il giorno stesso del lancio. Ciò significa che gli acquirenti dovranno decidere se fidarsi del brand e delle specifiche ufficiali. Senza poter consultare benchmark e recensioni indipendenti in anticipo. Una mossa rischiosa che può essere interpretata in due modi. O Nvidia è estremamente fiduciosa nelle prestazioni della nuova scheda, oppure teme che i test possano rivelare qualche limite nascosto.

Il mercato risulta in costante fermento. In tale contesto, sarà interessante vedere quale proposta riuscirà a conquistare di più il pubblico. Se da un lato Nvidia gode di una fama consolidata, dall’altro aziende come AMD potrebbe approfittare delle recenti critiche rivolte a Nvidia. Come, ad esempio, il malcontento per i soli 8 GB di VRAM di alcune versioni Ti o i problemi di stabilità dei driver.

Il 2025 si annuncia quindi come un anno cruciale per il mercato delle GPU. Con l’arrivo delle nuove schede grafiche la competizione tra Nvidia e AMD si farà più accesa che mai. Non resta che attendere e scoprire quali dispositivi riusciranno ad attirare maggiormente l’attenzione dell’intero settore tech.