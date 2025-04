Yamaha: arriva la nuova moto ibrida

Yamaha ha annunciato una novità importante per il mondo delle due ruote. Si tratta della presentazione di un prototipo molto interessante. Ovvero la nuova MT-09 Hybrid. Il veicolo è ancora in fase di sviluppo. Considerando le sue prime caratteristiche è evidente che l’obiettivo dell’azienda è rendere l’ibrido una realtà concreta. Ciò anche nel mondo motociclistico. La Yamaha MT-09 Hybrid ha integrato un’evoluzione del sistema SPHEV. Una tecnologia già introdotta in precedenza su un prototipo di scooter. Ma ora adattata a una moto naked di media cilindrata. Tale sistema permette alla moto di funzionare in modalità completamente elettrica. Ed anche utilizzando il motore a combustione. Oppure combinando entrambe le fonti di energia per massimizzare le prestazioni e l’efficienza.

Yamaha: nuova moto in arrivo?

L’azienda ha mantenuto il motore CP3, affiancandogli un’unità elettrica compatta e un pacco batterie posizionato sotto la sella del pilota. Una scelta di design intelligente che consente di preservare il baricentro basso. Migliorando così la maneggevolezza della moto. Il sistema ibrido consente al pilota di scegliere diverse modalità di funzionamento attraverso un semplice selettore. Si può optare per la modalità elettrica pura, endotermica o ibrida. In modalità automatica, invece, la moto decide autonomamente quale fonte di energia utilizzare. Ciò in base alle condizioni di guida. È anche presente la funzione che, a ogni arresto, attiva automaticamente il motore elettrico per la ripartenza. Garantendo una marcia silenziosa e senza emissioni nelle fasi iniziali.

Non sono ancora stati divulgati dati ufficiali su potenza, coppia o autonomia in modalità elettrica. Ma, a tal proposito, Yamaha ha lasciato intendere che l’arrivo sul mercato non è più solo una possibilità, ma una certezza. Resta da capire quando sarà il momento del lancio e a quale prezzo verrà proposta tale nuova tecnologia. L’arrivo delle moto ibride segna un cambiamento importante. Per i motociclisti si aprono nuove opportunità di utilizzo, specialmente in contesti urbani.