GTA VI: dopo le numerose voci alla fine arriva la brutta notizia

A quanto pare i timori di tutta la community si sono rivelati fondati, dopo le insistenti voci di corridoio che prevedevano un rinvio di GTA 6 al 2026 il tutto si è trasformato in realtà, l’azienda è stata costretta A procedere ad un rinvio da molti previsto, ma da pochi sperato, sembra infatti che l’azienda per poter raggiungere il livello di perfezione che desidera e soprattutto pretende abbia bisogno di decisamente più tempo, così nella giornata di ieri con una nota ufficiale rockstar games ha provveduto ad avvisare la community che GTA 6 è stato rimandato al prossimo anno.

Rimandato e di molto

Nello specifico, l’azienda ha esordito rilasciando una nota ufficiale che recita: “L’interesse e l’entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Con ogni gioco che abbiamo pubblicato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrire il livello di qualità che vi aspettate e meritate”.

Di conseguenza, la nuova data per il lancio ufficiale del titolo più atteso di sempre è il 26 maggio 2026, si tratta senza dubbio di parecchio tempo da aspettare dal momento che ad oggi equivale a più di un anno, mentre rispetto alla data precedente si tratta di quasi sei mesi, un periodo di tempo decisamente importante che verrà giustificato solo da un titolo davvero di altissimo livello, del resto non c’è motivo di dubitare che GTA 6 non soddisferà tali aspettative dal momento che i giochi di rockstar sono sempre perfetti ed è proprio per questo che spesso l’azienda tende a rimandarli.

Tutto ciò che resta da fare dunque è attendere, ora qualche mese in più, l’arrivo del titolo in questione magari di qualche informazione aggiuntiva, ricordiamo infatti che il primo trailer è stato lanciato nel lontano ormai 2023.