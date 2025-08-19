GTA 5 sorpassa GTA 6 grazie al DLSS 4

Rockstar Games continua a puntare su Grand Theft Auto V, che a distanza di oltre dieci anni dalla sua uscita sorprende ancora. Con l’ultima patch disponibile per la versione Enhanced, arriva infatti il supporto ufficiale al DLSS 4 di NVIDIA. A rendere il tutto ancora più interessante, c’è anche l’introduzione della tecnologia Multi Frame Generation, esclusiva per le nuove GPU della serie RTX 5000. Tutto questo è un traguardo importante per un gioco del 2013, capace non solo di restare attuale, ma anche di trarre vantaggio da tecnologie pensate principalmente per il futuro.
DLSS 4 si espande: nuovi titoli già pronti
Chi gioca su PC dotati delle più recenti schede grafiche NVIDIA potrà godere di un incremento di prestazioni significativo. L’azienda tecnologica statunitense infatti parla di un miglioramento quasi quadruplo nel framerate a risoluzione 4K, con ray tracing attivo. Anche a risoluzioni inferiori, come QHD o Full HD, i miglioramenti restano notevoli. Gli utenti con GPU di vecchia generazione potranno comunque attivare il DLSS 4. Ma senza le potenzialità della Multi Frame Generation. Questo aggiornamento spinge GTA 5 ancora più in là. E gli fa guadagnare un altro capitolo nella sua lunga storia di successi.
Non è solo GTA 5 a beneficiare dell’arrivo del DLSS 4. NVIDIA ha annunciato il supporto anche per altri giochi. Confermando così l’espansione rapida di questa tecnologia. Tra i titoli che ricevono il supporto c’è Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, che implementa anche NVIDIA Reflex per abbassare la latenza di gioco fino al 57%. In arrivo nei prossimi giorni anche Supraworld, mentre Titan Quest II è già disponibile in accesso anticipato con tutte le tecnologie NVIDIA attive fin da subito.
Per sfruttare al massimo le nuove funzionalità è però necessario avere un sistema dotato di GPU RTX 5000. Si tratta quindi di tecnologie pensate per i gamer più esigenti. Il DLSS con intelligenza artificiale continuerà ad espandersi nei prossimi mesi, specialmente con le uscite autunnali. Per vedere queste innovazioni su GTA 6, tuttavia, bisognerà ancora aspettare. La versione PC non ha ancora una data certa, ma i fan sperano in un’uscita entro il 2027.