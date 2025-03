GTA VI: il prezzo di lancio potrebbe superare i 100 dollari

Ancora una volta si torna a parlare del titolo più discusso degli ultimi anni prima ancora del suo rilascio, stiamo parlando di GTA 6, le voci attorno al prossimo videogioco di rockstar games sono state veramente tantissime e tutti diverse tra loro, quella che vi riportiamo oggi però è diversa rispetto alle altre e si sofferma sul prezzo di lancio, secondo le ultime ipotesi c’è una discreta probabilità che il titolo possa costare ben 100 $ al lancio oppure di più, molti insider del settore infatti si sono mostrati convinti che il titolo possa debuttare con il prezzo di acquisto più alto di sempre, tale teoria questa volta è supportata da voci esperte, vediamo un po’ di cosa si tratta.

Prezzo dai 100 dollari in su

Secondo Michael Pachter, analista di Wedbush Securities, Take Two avrebbe in mente di vendere GTA 6 ad un prezzo mai visto prima, quest’ultimo ha dichiarato: “Pensiamo che la società abbia in programma di vendere il gioco a un prezzo mai visto prima e sospettiamo che il management possa offrire ai consumatori un incentivo a pagare 100 o più dollari per unità ricompensandoli con una grande quantità di valuta di gioco da spendere in GTA Online.“.

L’esperto in questione parla dunque di un prezzo che si aggirerà intorno ai 100 $ o più con l’azienda che sarebbe disposta a giustificare tale scelta con l’integrazione di piccoli extra all’interno del titolo insieme alla valuta in games da utilizzare con GTA online, non sarebbe effettivamente la prima volta che una compagnia utilizza tale approccio per lanciare il proprio videogioco ad un prezzo leggermente più elevato un esempio e Call of Duty Warzone che ha portato ad un aumento del 40% delle vendite dei giochi principali.

Nonostante tutto, però, questa previsione è da prendere incredibilmente con le pinze dal momento che questo analista non ha nel proprio storico numerose previsioni azzeccate, già in passato infatti ha lanciato piccole bombe che però si sono rivelate completamente errate.