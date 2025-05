Porsche 911 Turbo S ibrida al Nurburgring: il futuro corre veloce

Sul tracciato del Nurburgring, la futura Porsche 911 Turbo S è stata avvistata mentre affinava le proprie doti velocistiche. Identificata come 992.2, la nuova generazione non tradirà l’aspetto iconico della sportiva tedesca. Il design resterà fedele alla tradizione, pur concedendosi lievi aggiornamenti per migliorare l’efficienza aerodinamica e la presenza su strada. A Zuffenhausen si è scelto di puntare sulla tecnica più che sull’apparenza, introducendo una rivoluzione nascosta sotto la carrozzeria. Le immagini trapelate mostrano un muletto che affronta con ferocia le curve più impegnative del “Ring”, segnale che il lavoro di sviluppo sta portando risultati concreti.

La notizia più esplosiva riguarda però il debutto di una tecnologia ibrida sulla Porsche 911 Turbo S. Non si tratta infatti di un ibrido convenzionale, al tradizionale biturbo 3,7 litri verrà affiancato un motore elettrico compatto, integrato nel cambio doppia frizione a otto rapporti. Secondo indiscrezioni, il supporto elettrico aggiungerà circa cinquanta cavalli, portando la potenza totale vicina ai 700 cavalli. Un risultato che promette prestazioni al vertice senza rinunciare al rombo tipico della tradizione Porsche. Le modifiche non si limiteranno però all’inserimento del sistema elettrico, poiché ci si aspetta anche un’ulteriore ottimizzazione del motore termico. Chi ha osservato il prototipo in azione ha parlato di accelerazioni brutali e di una velocità in curva mai vista prima su una Turbo S stradale.

Prestazioni mai viste: la Porsche di serie più estrema

Se i dati raccolti durante i test saranno confermati, la nuova Porsche 911 Turbo S ibrida potrà fregiarsi del titolo di Porsche di serie più prestazionale. Non solo potenza pura, ma anche un comportamento dinamico superiore, grazie a un’erogazione ancora più pronta e a un baricentro abbassato dal sistema elettrico. L’ibrido viene così trasformato in una leva di eccellenza, capace di esaltare l’anima sportiva Porsche senza snaturarne l’identità. I puristi forse storceranno il naso, ma basterà ascoltare il suono impetuoso della 992.2 per fugare ogni dubbio.