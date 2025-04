Corvette E-Ray: la sportiva ibrida che conquista l’Italia

La Chevrolet Corvette E-Ray sbarca finalmente in Italia. Un’auto che ha fatto parlare di sé sin dal suo debutto negli Stati Uniti all’inizio del 2023. A portarla nel nostro mercato è il Gruppo Cavauto, l’unico importatore ufficiale di Corvette nel nostro Paese. Con questa mossa, il marchio americano amplia la sua offerta con un modello innovativo che unisce la tradizione della sportiva a soluzioni tecnologiche moderne. Come ad esempio il motore ibrido e la trazione integrale.

Design e comfort: la Corvette E-Ray non è solo performance

La Corvette E-Ray si caratterizza per un mix di potenza e innovazione. Essa combina infatti un motore V8 da 6l capace di sviluppare 482 cavalli e un o elettrico anteriore che aggiunge altri 161cavalli. Il risultato che ne deriva è un totale di 643 cavalli che, grazie alla trazione integrale e alla batteria da 1,9kWh, permette un’accelerazione da 0 a 100km/h in appena 2,9secondi. Questa vettura non è solo un gioiello tecnologico, ma un’automobile pronta a offrire prestazioni straordinarie. In quanto supportata da un sistema di sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 in grado di apportare mille regolazioni al secondo per garantire una guida perfetta in ogni condizione.

Non solo potenza, ma anche design

La Corvette E-Ray si distingue anche per il suo aspetto deciso e sportivo. Le linee aerodinamiche e le carreggiate larghe sono esaltate da dettagli esclusivi come cerchi in lega dedicati e un sistema di scarico quadricromato. Il badge E-Ray sulle fiancate aggiunge un tocco unico che la rende immediatamente riconoscibile.

All’interno, la sportiva americana non delude le aspettative. Il cruscotto presenta un display digitale da 12” e un sistema di intrattenimento da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Per i veri appassionati, è disponibile anche un Performance Data Recorder che consente di registrare le performance in pista. Insieme alla possibilità di visualizzare i dati direttamente sul display. L’interno della vettura è pensato per il massimo del comfort, con sedili in pelle Nappa, volante riscaldato e modanature in fibra di carbonio. Oltre ad un tettuccio retrattile per la versione Convertible che si apre in soli 16 secondi. Questa sportiva è capace di unire prestazioni da pista e comfort di guida, il tutto a partire da 174.900€ per la versione Coupé, con una garanzia di 3 anni o 100.000km.