Land Rover Defender City Escape: il nuovo modello lussuoso e di carattere

Dal 1948 la Land Rover Defender rappresenta il desiderio di libertà come nessun altro modello. Un fuoristrada capace di affrontare ogni terreno, mantenendo inalterata la propria anima autentica. Da questo mito nasce City Escape, il nuovo programma di personalizzazione creato da Aznom Automotive. Un progetto pensato per chi non vuole arrendersi alla monotonia della città. Il primo esemplare, basato sulla versione 90 con motore V8 da 5.0 litri e 525 cavalli, promette emozioni pure e uno stile inconfondibile. La Land Rover City Escape si rivolge a chi cerca un’auto capace di catturare, essere la protagonista, viaggiare, senza rinunciare al lusso e alla potenza.

Stile esclusivo e dettagli senza paragoni per la nuova Land Rover Defender

La livrea della Land Rover Defender 90 City Escape si distingue grazie a raffinate finiture color rame che impreziosiscono ogni linea della carrozzeria. Griglia frontale superiore, prese d’aria, anelli di traino e pinze freno personalizzate raccontano una nuova idea di avventura urbana. A rendere ancora più imponente la presenza su strada ci pensano i cerchi in lega da 22 pollici, abbinati a parafanghi allargati e terminali di scarico quadrati, audaci e potenti. Sui coperchi laterali del cruscotto e sul portellone campeggia il badge esclusivo City Escape, simbolo del perfetto equilibrio tra città e natura. La Land Rover Defender diventa così la vettura ideale per chi desidera esplorare senza limiti o confini.

Dentro ogni elemento racconta la cura e la passione di Aznom per il dettaglio. I sedili, unendo pelle e Alcantara, sono impreziositi da cuciture a contrasto e logo ricamato sui poggiatesta. Il cruscotto, i pannelli delle porte e il cielo dell’abitacolo rivestito in Alcantara creano un’atmosfera unica, raffinata ma mai ostentata. I tappetini, realizzati in lana e seta, aggiungono un tocco di eleganza. Finiture in legno di ebano Makassar e dettagli in vernice ceramica color rame accompagnano ogni sguardo, esaltando il carattere artigianale del progetto. Con un costo di 29.900 euro, comprensivo di Iva, ogni Land Rover Defender 90 City Escape diventa una creazione irripetibile, modellata sui desideri di chi la guida.