Ferrari 296 Speciale, le quattro modalità di guida svelano le anime della vettura

La Ferrari 296 Speciale incarna gli sforzi fatti dai tecnici e gli ingegneri di Maranello nel creare una vettura che potesse rappresentare l’apice delle prestazioni nella propria categoria. Non a caso, l’ultima nata del Cavallino Rampante è la supercar a trazione posteriore più potente mai realizzata.

Gli 800 cavalli sprigionati da una power unit ibrida consentono performance da capogiro e un divertimento alla guida tipico del brand. Per gestire al meglio tutta questa potenza, Ferrari a messo a punto un complicato sistema di gestione elettronica che si snoda attraverso quattro modalità di guida. Gli utenti potranno selezionare sull’eManettino la modalità eDrive, Hybrid, Performance e Qualify a seconda delle necessità.

Ferrari ha messo a punto quattro modalità di guida per la 296 Speciale, gli utenti possono scegliere tra viaggiare a zero emissioni o sfruttare tutti gli 880 cavalli

Impostando la modalità eDrive, sarà possibile spegnere completamente il motore endotermico e viaggiare in modalità full electric. La trazione è affidata al solo motogeneratore elettrico MGU-K che può raggiungere la velocità massima di 135 km/h con una autonomia di 25 km di percorrenza.

All’accensione della vettura, invece, la modalità preselezionata è Hybrid. Questa modalità è pensata per bilanciare le prestazioni con l’efficienza complessiva del sistema. Le massime prestazioni sono disponibili a richiesta dell’utente ma quando non è necessario, il sistema può spegnere il V6 per viaggiare in elettrico sui percorsi urbani o extraurbani.

Selezionando la modalità Performance, la Ferrari 296 Speciale andrà a privilegiare il mantenimento della carica della batteria, oltre a mantenere il motore a combustione interna sempre acceso. In questo modo, sarà possibile privilegiare il piacere di guida offerto dalla supercar.

Infine, spostando l’eManettino sul Qualify si potrà godere di tutti gli 880 cavalli sprigionati dalla vettura. Inoltre, si sbloccherà l’extraboost del motore elettrico raggiungendo prestazioni incredibili come lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2.8 secondi o da 0 a 200 km/h in 7 secondi netti.