WindTre è stato colpito da un pericoloso attacco informatico

WindTre ha da poco annunciato un grave incidente informatico. Un evento che ha compromesso la sicurezza dei dati personali dei suoi utenti. Il 25 febbraio 2025, l’azienda infatti ha scoperto che i sistemi utilizzati dai rivenditori autorizzati sono stati violati da un accesso anomalo. Anche se l’attacco ha riguardato un singolo punto vendita, le conseguenze potrebbero essere devastanti. In quanto gli hacker hanno avuto accesso a una pluralità di informazioni personali sensibili.

Cosa fare per proteggersi: consigli pratici di WindTre

La compagnia ha subito messo in atto tutte le misure previste dalla legge per contenere i danni. Ha quindi avviato un’indagine interna per comprendere l’entità dell’attacco e ha avvisato le autorità competenti. Proprio questa risposta tempestiva ha permesso di ridurre al minimo i danni. Ma l’incidente ha fatto molto pensare alle vulnerabilità dei sistemi utilizzati dalle aziende in generale.

L’operatore ha comunque rassicurato i suoi clienti. È stato infatti evidenziato che l’attacco è stato contenuto. In più ha avviato alcune misure di sicurezza per evitare il ripetersi di simili eventi. A tal proposito sono infatti state fornite una serie di raccomandazioni per limitare i danni derivanti dall’accesso non autorizzato ai propri dati. Il principale consiglio riguarda l’attenzione alle comunicazioni che potrebbero arrivare da fonti sospette. In particolare, bisogna stare attenti a messaggi via SMS, email, telefonate o WhatsApp che potrebbero tentare di indurci a fornire ulteriori informazioni personali.

Oltre alla prudenza nelle comunicazioni è importante tenere sotto controllo i propri profili social. In modo da identificare eventuali account falsi creati utilizzando i dati rubati. In caso di ritrovamenti sospetti, è fondamentale procedere con la segnalazione e la chiusura dell’account. Per farlo basta avvalersi delle opzioni di sicurezza offerte dalle piattaforme social. Un altro importante suggerimento riguarda l’adozione di password forti. WindTre ha invitato i clienti a creare codici di sicurezza più difficili da decifrare. Un semplice accorgimento che può essere determinante per proteggere se stessi. Infine ha messo a disposizione un numero verde per rispondere a domande o segnalazioni relative alla violazione dei dati.